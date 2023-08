Haus von NFL-Star explodiert: Vater stirbt!

Die Explosion wurde laut New York Times vermutlich durch ein Gasleck verursacht, es gebe der Polizei zufolge keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Das Unglück ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen Mitternacht in der Nähe von Charlotte, North Carolina, Farley selbst hielt sich zum Zeitpunkt des Unglücks nicht im Haus auf.

Wesley Hitt/Getty Images via AFP

Robert Farley (†61) starb durch eine Explosion im Haus seines Sohnes. © Screenshot/Instagram/cr_farley

Farleys Verein, die Tennessee Titans, sicherte dem Cornerback seine Unterstützung zu.

"Das Wichtigste ist, dass wir alles tun, was wir können, um ihn emotional zu unterstützen - Teamkollegen, Trainer, Organisation", erklärte Trainer Mike Vrabel (48) der New York Times zufolge auf einer Pressekonferenz.

"Wir müssen uns auf Caleb und seine Familie konzentrieren und was wir tun können, um sie zu unterstützen und für sie da zu sein."

Der Footballer selbst postete mehrere Fotos in seiner Instagram-Story, um seinem Vater zu gedenken. "Papa, du bist eine Legende, ich liebe dich für immer. So hättest du nicht gehen sollen", schrieb der Cornerback zu Videos von einer Feier zu Ehren seines Vaters.

In einem Interview äußerte sich der US-Amerikaner dazu, wie er mit dem Verlust umgeht: "Ich stütze mich auf meinen Glauben, das ist alles, was ich machen kann, alles, was ich habe. Das habe ich auch die letzten Jahre gemacht, ich hatte ziemlich turbulente letzte fünf, sechs Jahre."

Er betone aber auch: "Ich bin ein Kämpfer."