31.07.2023 14:53 Kick-off zum GFL-Bowl in Essen: "Neue Ära wird eingeleitet" im American Football

Am 14. Oktober 2023 ist es so weit: Die German Football League findet ihren krönenden Abschluss beim "ERIMA GFL-Bowl präsentiert von TAG24" in Essen.

Von Thorsten Meiritz

Essen - Am 14. Oktober 2023 ist es so weit: Die German Football League (GFL) findet ihren krönenden Abschluss beim "ERIMA GFL-Bowl präsentiert von TAG24", der in Essen stattfinden wird. Roman Motzkus (53, l.) und Carsten Spengemann (50) werden den GFL-Bowl live aus dem Stadion kommentieren. © Screenshot/Instagram/romanmotzkus (Bildmontage) TAG24 wird das Finale live streamen. Geplant ist auch, das Event beim hauseigenen Ableger in Nordamerika, dem Mutterland des American Football, kostenfrei im Internet anzubieten. Die Übertragungsrechte im Free-TV hat sich Sport1 gesichert. Der Sender wird das Finale live übertragen und dabei auf bewährte und beliebte Stimmen zurückgreifen: Carsten Spengemann (50) und Roman Motzkus (53), die die deutschen Football-Fans aus zahlreichen NFL-Übertragungen kennen. "Wir fangen neu an, eine neue Ära wird eingeleitet", freute sich Spengemann bei der Kick-off-Pressekonferenz am Montag. "Wir können mit diesem Endspiel den Grundstein für die Zukunft legen". 1. FC Union Berlin Union-Berlin-Blog: Kommt Lukebakio zu Union? Das Kommentatoren-Duo hat seine Wurzeln im deutschen Football. Besonders Motzkus war als Wide Receiver und Tight End der Berlin Adler sehr erfolgreich und gewann mehrfach die deutsche Meisterschaft. Daher empfindet Spengemann es als "Ritterschlag", dabei zu sein, denn man habe dazu beigetragen, "dass der Sport dort ist, wo er jetzt ist". Die Vorfreude sei riesig, auch unter seinen Fans bei Social Media. Stadiongeschäftsführer Dirk Miklikowski (v.l.n.r.), Markus Würtele, Vize-Präsident und Eventleiter beim American Football Verband Deutschland, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (49, CDU) und TAG24-Vertriebsleiter Sven Scholtysik präsentieren den GFL-Pokal im Final-Stadion. © M.Rotzoll GFL-Bowl findet im Stadion von Rot-Weiß Essen statt Der GFL-Bowl steigt am 14. Oktober im Stadion an der Hafenstraße, wo sonst der Drittligist Rot-Weiß Essen zu Hause ist. © M.Rotzoll Und für diesen Neustart im deutschen Football hätte man sich wohl keinen besseren Ort aussuchen können, als ein Stadion, das einen legendären Namen trägt. Im alten Stadion an der Hafenstraße schoss einst WM-Held Helmut Rahn (†73) Rot-Weiß Essen zur deutschen Fußball-Meisterschaft. Doch wie sorgt man eigentlich dafür, dass es in einem Fußballstadion mit dem Leder-Ei rundgehen kann? Da das Spielfeld beim Football schmaler ist, bietet die Rasenfläche auf jeden Fall genug Platz. Die charakteristischen Linien werden dann von einem Roboter aufgetragen, erklärte Stadiongeschäftsführer Dirk Miklikowski. Für die Football-Tore wurden extra Fundamente gegossen. Und dann werden natürlich auch größere Kabinen benötigt, schließlich besteht ein American-Football-Kader aus bis zu 53 Mann und sämtlichen Coaches und Betreuern. RB Leipzig Knapp 100 Millionen Euro für die Offensive - aber nur ein Treffer: RB Leipzig ratlos im Camp Nach Querelen zwischen dem alten Präsidenten Robert Huber und der neuen Führungsetage musste ein neuer Austragungsort für den GFL-Bowl gefunden werden, der ursprünglich in Frankfurt stattfinden sollte. Hier hat Essen die Gunst der Stunde genutzt: "Die Chance gibt's, dann greifen wir zu", wie Oberbürgermeister Thomas Kufen (49, CDU) erklärte. Der 49-Jährige bezeichnete sich selbst als Football-Fan. Er zeigte sich besonders beeindruckt, "dass es eine Sportart für die ganze Familie ist" und stellte auch die große Integrationskraft dieses Mannschaftssports in den Vordergrund. Oberbürgermeister Thomas Kufen und Sven Scholtysik stehen neben der Trophäe, die aufgrund seines Aussehens liebevoll "Beule" genannt wird. © M.Rotzoll "Es wird eine sehr American-Football-begeisterte Kulisse hier geben", versprach der CDU-Politiker. "Am Ende fiebern wir mit der Mannschaft mit, die sich einfach reinhängt [...], dann sind wir auch mit Herzblut dabei." Sollte eine Anfrage kommen, wäre er auch gern dazu bereit, den obligatorischen Münzwurf vor dem Kick-off um 17 Uhr auszuführen, ließ der 49-Jährige wissen.

Auch Markus Würtele, Vize-Präsident und Eventleiter beim American Football Verband Deutschland (AFVD), zeigte sich von der Wahl des Final-Standorts begeistert. Es sei "das Beste, wenn das Stadion mit Atmosphäre gefüllt wird", stellte er klar. Daher entschied man sich für eine kleinere Arena, die dann möglichst ausverkauft sein wird. Das neue Stadion an der Hafenstraße fasst insgesamt 20.650 Zuschauer. Man hoffe darauf, rund 15.000 begeisterte Fans begrüßen zu dürfen. Bislang wurden circa 4000 Karten für den GFL-Bowl verkauft, wobei das Interesse während der Play-offs in der Regel noch ansteige, wenn sich langsam herauskristallisiert, welche Teams im Finale stehen könnten, so Würtele. Wenn Ihr jetzt Bock auf Football-Action bekommen habt, dann sichert Euch schnell Tickets für den GFL-Bowl, die bereits ab 15 Euro erhältlich sind. Neben dem Spiel selbst erwartet Euch ab 12 Uhr ein Rahmenprogramm mit Livemusik, Powerparty, Cheerleadern, Maskottchen und vielem mehr. Zudem werden auch Nationalmannschaftsspieler und -trainer sowie deutsche American-Football-Legenden im Stadion erwartet. Roman Motzkus versprach einen "rundum gelungenen Football-Tag" und ist der festen Überzeugung, dass auch nach dem Spiel noch ordentlich gefeiert wird.

Titelfoto: M.Rotzoll, Screenshot/Instagram/romanmotzkus (Bildmontage)