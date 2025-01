NFL-Talent geht mit Kollegen essen: Als die Rechnung kommt, fällt er vom Glauben ab!

Wie " Fox News " berichtet, währte der Schreck über die sechsstellige Summe aber nur kurz, auch wenn der wirkliche Preis des Abends gar nicht so weit drunter lag.

In Zusammenarbeit mit dem Restaurant ließen sie nämlich eine Rechnung über 155.000 Dollar (rund 150.000 Euro) drucken, die sie dem 22-Jährigen schließlich unter lautem Gejohle präsentierten, wie ein Instagram-Video auf dem Account des jungen Sportlers zeigt.

Das sogenannte "Rookie Dinner" ist in der US-amerikanischen Football-Eliteliga eine Tradition. Jedes Jahr speisen die Neulinge der Mannschaft vorzüglich mit ihren Kameraden und übernehmen anschließend die Kosten.

Byron Murphy II spielt aktuell sein erstes Jahr für die Seattle Seahawks. © Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Auf der echten Rechnung waren demnach immer noch satte 38.000 Dollar (rund 37.000 Euro) vermerkt. Das Team hat es sich offenbar so richtig gut gehen lassen.

Da Murphy II bei den Texas Longhorns am College aber hervorragende Leistungen zeigte und im Draft 2024 bereits in der ersten Runde an 16. Stelle von den Seahawks ausgewählt wurde, dürfte er die finanzielle Bürde stemmen können.

Der Rookie unterschrieb nämlich einen Vierjahresvertrag über 16 Millionen Dollar und verdient damit rund vier Millionen Dollar pro Jahr.