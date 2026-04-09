Beide sind verheiratet: Pikante Urlaubsfotos von Star-Coach und Reporterin sorgen für Wirbel

Sedona (USA) - Urlaubs-Schnappschüsse sorgen aktuell für Wirbel in der NFL ! Darauf zu sehen sind Patriots-Coach Mike Vrabel (50) und Reporterin Dianna Russini (43) beim augenscheinlich sehr vertrauten Körperkontakt. Das Problem: Beide sind verheiratet. Doch die Fotos werfen noch eine andere Frage auf.

Der ehemalige NFL-Linebacker Mike Vrabel (50) ist seit 2025 als Headcoach bei den New England Patriots im Amt. © CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die Bilder, die dem US-amerikanischen Boulevardportal "Page Six" vorliegen, zeigen den New-England-Trainer und die "The Athletic"-Journalistin bei einer Umarmung, mit ineinander verschränkten Händen sowie gemeinsam in einem Pool und sollen vor wenigen Wochen in einem Resort im Bundesstaat Arizona aufgenommen worden sein.

Eine Quelle habe der Seite berichtet, dass die beiden Urlauber auch zusammen gegessen und getanzt haben sollen. Sowohl Vrabel als auch Russini widersprechen der Darstellung des Portals jedoch entschieden.

"Diese Fotos zeigen eine völlig harmlose Begegnung und jede Andeutung, es sei anders, ist lächerlich", erklärte der 50-Jährige demzufolge. Die NFL-Reporterin stellte zudem klar, dass sie in dem Hotelkomplex Teil einer Gruppe von sechs Personen gewesen seien.

"Wie die meisten Journalisten in der NFL treffen sich Reporter mit ihren Quellen abseits von Stadien und anderen Veranstaltungsorten", ergänzte die 43-Jährige.

Drei weitere Augenzeugen sollen der Seite jedoch erzählt haben, dass sie niemanden sonst an der Seite von Vrabel oder Russini gesehen haben wollen.