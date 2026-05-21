Mit über 200 Sachen unterwegs: Super-Bowl-Sieger auf Highway festgenommen

Philadelphia - NFL -Profi Nolan Smith (25) ist wegen Raserei festgenommen worden. Er wurde mit 217 km/h erwischt. In einem Bereich, in dem nur etwa 112 km/h – konkreter: 70 Meilen pro Stunde – erlaubt waren.

Zwischen Super-Bowl-Ring und Strafprozess: NFL-Profi Nolan Smith (25) muss sich vor Gericht wegen Raserei verantworten. © Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Das Büro des zuständigen Sheriffs im Twiggs County – im US-Bundesstaat Georgia – bestätigte eine entsprechende Nachfrage des Sportsenders ESPN.

Die US-Wochenzeitung "Georgia Gazette" berichtete als Erstes über den Fall. Am vergangenen Freitag (15. Mai) ging der 25-Jährige den Ordnungshütern ins Netz.

Er war auf dem Interstate Highway gegen 22.41 Uhr aufgefallen und ist festgenommen worden. Gegen Kaution durfte er jedoch seine Zelle kurz nach der Festnahme wieder verlassen.

Der Defense-Star wird sich jedoch vor Gericht verantworten müssen. Einen Termin dafür gibt es laut des Büros des Sheriffs bereits; mehr Details nannte man jedoch nicht.

Sein Verein startet am kommenden Dienstag in die ersten teamübergreifenden Aktivitäten für die kommende Saison. Der Outside Linebacker gewann im vergangenen Jahr mit den Philadelphia Eagles den Super Bowl – in seinem erst dritten Jahr als Profi.