NFL-Urlaubsdrama immer wilder: Reporter-Kollegin tritt schadenfroh nach - und wird gefeuert!

New York (USA) - Der NFL-Skandal um Patriots-Coach Mike Vrabel (50) und Reporterin Dianna Russini (43) schlägt inzwischen riesige Wellen. Nachdem die Journalistin von ihrem Arbeitgeber zunächst kaltgestellt worden war , trat sie freiwillig zurück. Ihre Kollegin Crissy Froyd (27) warf anschließend schadenfroh Dreck hinterher - und muss jetzt ebenfalls Konsequenzen tragen.

Crissy Froyd (27) hat den Rücktritt von Reporter-Kollegin Dianna Russini schonungslos kommentiert - und ist jetzt ihren Job los. © Screenshot/Instagram/crissyfroyd

Die 27-Jährige wurde mittlerweile bei "USA Today", wo sie ebenfalls als NFL-Reporterin tätig war, gefeuert. Das teilte die viertgrößte Tageszeitung der Vereinigten Staaten am Donnerstag mit.

"Ihre jüngsten Äußerungen spiegeln weder unser Bekenntnis zur Professionalität wider noch stehen sie im Einklang mit unseren ethischen Grundsätzen", hieß es in dem Statement des Blattes.

Zuvor hatte Froyd den Rücktritt von Russini bei "The Athletic", dem Sportableger der "New York Times", schonungslos sowie mit weiteren Anschuldigungen auf der Plattform X kommentiert.

"Ich bin mir sicher, du musstest deine Kündigung einreichen, oder sie hätten dich gefeuert", schrieb die Kollegin. "Pass auf, dass dir die Tür beim Rausgehen nicht auf den Hintern knallt. Wir wissen, wer du wirklich bist und was du seit Jahren treibst. Das schadet den Frauen im Sport, die alles richtig gemacht haben, ungemein."

In einem weiteren Post zitierte sie den Beitrag eines Nutzers, der Russini ein Anbandeln mit Rams-Coach Sean McVay (40) in einer Bar in Washington D.C. unterstellte.

"Ja, und auf einem 'Chili's'-Parkplatz (US-Restaurantkette, Anm.d.Red.). Ich weiß, wer sie wirklich ist", kommentierte Froyd.