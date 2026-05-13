13.05.2026 15:18 Jetzt ist es raus: Dieses NFL-Team trifft in München auf die Detroit Lions

Am Mittwochnachmittag wurde es offiziell: Die NFL hat das zweite Team für das "Munich Game 2026" bekannt gegeben.

Von Marco Schimpfhauser

München - In der Nacht auf Freitag ab 2 Uhr wird die NFL den Spielplan für die kommende Saison bekannt geben. Doch bereits den Mittwoch sehnten die Fans aus Deutschland herbei. Denn um 15.03 Uhr wurde am Mittwoch bekannt gegeben, welche Teams in die Allianz Arena nach München kommen.

Die Detroit Lions (hier: Quarterback Jared Goff, l., und Wide Receiver Isaac Teslaa) stehen seit Februar als Team in München bereits fest. © Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Dass die Detroit Lions beim dritten offiziellen NFL-Spiel in der bayerischen Landeshauptstadt sein werden, wissen wir seit Februar. Nun ist es offiziell, auf wen sich die Football-Fans noch freuen dürfen. Die Lions treffen auf die New England Patriots – wie Insider es seit Dienstag auch bereits als nahezu sicher verbreiteten. Zuletzt grenzten zahlreiche Fan-Gruppen und Beobachter das Teilnehmerfeld bereits auf die Drei-Worte-Teams Tampa Bay Buccaneers, New York Giants und eben die New England Patriots ein. NFL Pikante Fotos mit verheiratetem Coach werden untersucht: NFL-Reporterin kaltgestellt Das "International Game" in Deutschland findet in diesem Jahr am 15. November statt. TAG24 hatte bereits Anfang des Jahres eine hohe Wahrscheinlichkeit für den 8. oder im Speziellen den 15. November prognostiziert. Unter anderem wegen Belegungsplänen (auch der anderen International-Game-Stationen), Länderspielpause, früheren Spielen und dem Oktoberfest drängte sich schon damals Letzteres in den Fokus. Anfang Mai stand dieses Datum auch bei NFL-Insidern und Content-Teilern hoch im Kurs.

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