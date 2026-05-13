Jetzt ist es raus: Dieses NFL-Team trifft in München auf die Detroit Lions
München - In der Nacht auf Freitag ab 2 Uhr wird die NFL den Spielplan für die kommende Saison bekannt geben. Doch bereits den Mittwoch sehnten die Fans aus Deutschland herbei. Denn um 15.03 Uhr wurde am Mittwoch bekannt gegeben, welche Teams in die Allianz Arena nach München kommen.
Dass die Detroit Lions beim dritten offiziellen NFL-Spiel in der bayerischen Landeshauptstadt sein werden, wissen wir seit Februar.
Nun ist es offiziell, auf wen sich die Football-Fans noch freuen dürfen. Die Lions treffen auf die New England Patriots – wie Insider es seit Dienstag auch bereits als nahezu sicher verbreiteten.
Zuletzt grenzten zahlreiche Fan-Gruppen und Beobachter das Teilnehmerfeld bereits auf die Drei-Worte-Teams Tampa Bay Buccaneers, New York Giants und eben die New England Patriots ein.
Das "International Game" in Deutschland findet in diesem Jahr am 15. November statt.
TAG24 hatte bereits Anfang des Jahres eine hohe Wahrscheinlichkeit für den 8. oder im Speziellen den 15. November prognostiziert.
Unter anderem wegen Belegungsplänen (auch der anderen International-Game-Stationen), Länderspielpause, früheren Spielen und dem Oktoberfest drängte sich schon damals Letzteres in den Fokus. Anfang Mai stand dieses Datum auch bei NFL-Insidern und Content-Teilern hoch im Kurs.
New England Patriots: Worauf müssen sich die Lions einstellen?
Was erwartet uns mit den Patriots? Neben einem verheirateten Coach, der eine fragwürdige Affinität für Sport-Journalistinnen zu haben scheint, kommt der amtierende Vize-Champ nach Bayern.
Ein Team, das in der gesamten letzten Saison nur viermal nicht als Sieger vom Platz ging – blöderweise war ein Spiel davon ausgerechnet der Super Bowl. Abgehakt, die Karten sind neu gemischt.
Zum Glück für Detroit. Denn das letzte Zusammentreffen der beiden war im September 2022 und damals gewann New England mit deklassierenden 29:0 Punkten. In der Geschichte der NFL standen sich Lions und Patriots auch erst 13 Mal gegenüber. Das erste Mal vor 55 Jahren, 1971.
Die Partie hat also per Werkseinstellung schon Besonderheitswert. Und die Patriots haben in Deutschland etwas gutzumachen. 2023 spielten sie gegen die Colts in Frankfurt und kassierten in einem bemerkenswert Highlight-losem Spiel eine 6:10-Schlappe.
Aber wie gesagt: Damals standen sich zwei völlig andere Mannschaften gegenüber. Diese Begegnung wird vermutlich ein offener Schlagabtausch zweier Teams, die fest die Playoffs im Blick haben werden. Außerdem erfreuen sich die Pats dank der Tom-Brady-Ära einer großen Anhängerschaft in Deutschland.
Titelfoto: Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP