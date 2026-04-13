Pikante Fotos mit verheiratetem Coach werden untersucht: NFL-Reporterin kaltgestellt

New York (USA) - Steckt hinter den pikanten Urlaubsbildern von Patriots-Coach Mike Vrabel (50) und Reporterin Dianna Russini (43) tatsächlich mehr? Eigentlich hatten beide eine intime Beziehung schnell und bestimmt ins Reich der Fabeln verwiesen, doch der Arbeitgeber der Journalistin will es jetzt offenbar ganz genau wissen.

Die langjährige NFL-Reporterin Dianna Russini (43) wurde von "The Athletic" erst einmal kaltgestellt. © Screenshot/Instagram/dmrussini

"The Athletic", der sportliche Ableger der "New York Times", hat inzwischen nämlich eine Untersuchung eingeleitet, wie es in einem Statement des Portals heißt.

Demnach wird sich diese "mit der Art der Beziehung zwischen Frau Russini und Herrn Vrabel sowie ihrer Berichterstattung" befassen. Die 43-Jährige soll während der Ermittlungen keine Berichte schreiben.

Die redaktionellen Richtlinien von "The Athletic" würden von den angestellten Reportern verlangen, jedes Verhalten zu unterlassen, das einen "Interessenskonflikt oder den Anschein eines solchen darstellen könnte, um ihre Glaubwürdigkeit nicht infrage zu stellen".

"Page Six" hatte zuvor Fotos des Headcoaches der New England Patriots und der Journalistin händchenhaltend und bei einer innigen Umarmung in einem Urlaubsresort im US-Bundesstaat veröffentlicht. Sie sollen auch miteinander getanzt und gemeinsam im Pool gelegen haben.

Beide erklärten der Boulevardseite anschließend, dass die Bilder aus dem Kontext gerissen seien und es sich um ein völlig harmloses Treffen im Rahmen einer größeren Gruppe gehandelt habe. Sowohl Vrabel als auch Russini sind seit Jahren mit ihren jeweiligen Partnern verheiratet, mit denen sie je zwei Kinder haben.