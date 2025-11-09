Berlin Game: Spitzenreiter Colts machen die ersten Punkte, scheitern aber beim Kick

Berlin Game: Offener Schlagabtausch zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons. Hausherren holen Führung zurück.

Von Marco Schimpfhauser

Berlin - Erstmals seit 1994 ist die NFL wieder zu Gast in der Hauptstadt. In Berlin treffen am Sonntag die Indianapolis Colts – aktuell an der Liga-Spitze – auf die Atlanta Falcons. TAG24 ist live für euch im Stadion.

16.01 Uhr: Colts kommen zurück

Was für ein Schlagabtausch. Nach einem 37-Yard-Pass auf Pierce direkt in die Endzone übernimmt Indianapolis fünf Minuten später wieder die Führung: 13:7 und noch 5.19 Minuten im ersten Quarter.

15.55: Falcons kontern und gehen in Führung

Die Atlanta Falcons haben sich wenig von dem Rückstand beeindrucken lassen und wendeten schnell das Blatt. In ihrem Drive brachte sie ein langer Pass und eine Flagge wegen Pass Interference direkt vor die Endzone. Da sie nach dem Touchdown auch den Zusatzpunkt trafen, konnten sie mit 7:6 in Führung gehen.

Ließen sich nicht lange einschüchtern: Die Falcons konnten den Rückstand schnell zu einer Führung ummünzen. © TAG24/Seidler

15.47 Uhr: Die ersten Punkte in Berlin

Es ist so weit: Die ersten Punkte der Geschichte sind bei einem NFL Saisonspiel gefallen. "Gastgeber" Indianapolis konnte aus seinem ersten Drive nichts machen. Halb so wild, dafür war ihre Defense um so erfolgreicher. Bei einem Sack verlieren die Falcons den Ball, den sich die Colts an der gegnerischen 23-Yard-Linie sichern konnten. Zwei Läufe später klingelte es. Nach dem Zusatzpunkt liegen die Spitzenreiter aus Indianapolis mit 6:0 in Führung. Live im Stadion sang H.P. Baxxter die Punkte-Hymne der Colts: "Maria, I like it loud".

15.35 Uhr: Kickoff zum ersten "Berlin Game" in der NFL

Nach dem Singen der Nationalhymnen ist das 61. International Game eröffnet. Atlanta kickt den Ball zu den Indianapolis Colts.

Kurz nach Einlass suchen vereinzelte Fans bereits ihre Plätze, der Großteil bedient sich aber noch an den etlichen Ständen. © Tag24/Schimpfhauser

Zurück in der Hauptstadt: Die NFL spielt wieder in Deutschland