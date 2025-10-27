Drama um neuen Fan-Liebling in der NFL: Runningback erleidet Horror-Verletzung

Horror-Verletzung in der NFL: Shootingstar Cam Skattebo von den New York Giants verdreht sich ganz böse den Knöchel und muss operiert werden.

Von Tina Hofmann

Philadelphia (USA) - Er hat sich binnen kürzester Zeit mit seiner verrückten Spielweise in die Herzen der Football-Fans katapultiert, doch nun ist die Saison für den Shootingstar der NFL wohl beendet: Cam Skattebo (23) hat am Sonntag beim Spiel seiner New York Giants in Philadelphia eine absolute Horror-Verletzung erlitten.

Der neue Fan-Liebling der NFL, Cam Skattebo (23), erlitt am Sonntag eine absolute Horror-Verletzung. © IMAGO / UPI Photo Der Runningback konnte Ende des zweiten Viertels einen Pass von seinem Quarterback Jaxson Dart (22) nicht festhalten, wurde dann vom Linebacker des Gegners, Zach Braun, getackelt. Dabei kam Skattebo mit seinem rechten Bein so unglücklich auf dem Rasen auf, dass sofort sein Knöchel völlig verdreht war. Alle um ihn herumstehenden Spieler hielten sich die Hände vors Gesicht, erschauderten beim Anblick seines Fußes und winkten eilig die medizinische Abteilung aufs Feld. Der Rookie selbst blieb angesichts der Schwere der Blessur äußerlich noch unglaublich gelassen, es müssen Höllenschmerzen gewesen sein, die er in diesem Moment erlitt. Nach einer kurzen Behandlungsphase auf dem Feld wurde er in die Kabine gefahren, winkte dabei noch den Fans. Anschließend ging es für ihn aber sofort ins Krankenhaus. NFL Gruselige Verbindung zu Ex-Kollegen: Früherer NFL-Star stirbt mit nur 36 Jahren Zuvor hatte Skattebo seinen siebten Touchdown in dieser Saison erzielt, am Ende verloren seine Giants aber mit 20:38. Das Ergebnis geriet aber bei der Sorge um Skattebos Fuß fast in Vergessenheit.

Mitspieler und die Akteure des Gegners erkannten sofort die Dramatik der Situation. © IMAGO / Imagn Images

Cam Skattebo musste noch in der Nacht in Philadelphia operiert werden