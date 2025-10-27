Drama um neuen Fan-Liebling in der NFL: Runningback erleidet Horror-Verletzung
Philadelphia (USA) - Er hat sich binnen kürzester Zeit mit seiner verrückten Spielweise in die Herzen der Football-Fans katapultiert, doch nun ist die Saison für den Shootingstar der NFL wohl beendet: Cam Skattebo (23) hat am Sonntag beim Spiel seiner New York Giants in Philadelphia eine absolute Horror-Verletzung erlitten.
Der Runningback konnte Ende des zweiten Viertels einen Pass von seinem Quarterback Jaxson Dart (22) nicht festhalten, wurde dann vom Linebacker des Gegners, Zach Braun, getackelt. Dabei kam Skattebo mit seinem rechten Bein so unglücklich auf dem Rasen auf, dass sofort sein Knöchel völlig verdreht war.
Alle um ihn herumstehenden Spieler hielten sich die Hände vors Gesicht, erschauderten beim Anblick seines Fußes und winkten eilig die medizinische Abteilung aufs Feld. Der Rookie selbst blieb angesichts der Schwere der Blessur äußerlich noch unglaublich gelassen, es müssen Höllenschmerzen gewesen sein, die er in diesem Moment erlitt.
Nach einer kurzen Behandlungsphase auf dem Feld wurde er in die Kabine gefahren, winkte dabei noch den Fans. Anschließend ging es für ihn aber sofort ins Krankenhaus.
Zuvor hatte Skattebo seinen siebten Touchdown in dieser Saison erzielt, am Ende verloren seine Giants aber mit 20:38. Das Ergebnis geriet aber bei der Sorge um Skattebos Fuß fast in Vergessenheit.
Cam Skattebo musste noch in der Nacht in Philadelphia operiert werden
Von der Kabine aus ging es für Skattebo direkt in ein Krankenhaus in Philadelphia, wo er noch in der Nacht operiert wurde.
"Mir tut es unfassbar leid für den jungen Mann", sagte Trainer Brian Daboll nach dem Spiel. "Es sah offensichtlich schlimm aus. Ich weiß, dass man mit jedem in seinem Team mitfühlt, der zu Boden geht und eine wirklich schlimme Verletzung hat ... und ich weiß, dass die Spieler genauso für ihn empfinden", hieß es auf der Homepage der Giants.
Auch Dart, dessen Pass Skattebo nicht fangen konnte und am Ende auf den Rasen fiel, war am Boden zerstört. "Er ist mein Kumpel, Mann, und ihn zu sehen, wie er zu Boden geht und offensichtlich auf das reagiert, was passiert ist, ist echt schlimm. Das ist das Schlimmste an diesem Spiel", sagte er nach der Begegnung.
Cam Skattebo war als führender NFL-Rookie in den Bereichen erlaufenen Yards und Touchdowns in die Partie gegangen. Sein Verlust wiegt schwer für sein Team. Neben des Youngsters verletzten sich auch Tight End Daniel Bellinger (Nacken) sowie die beiden Cornerbacks Cor'Dale Flott (Gehirnerschütterung) und Art Green (Oberschenkel-Blessur).
Ein gebrauchter Sonntag für die New York Giants.
