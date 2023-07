Dritte Namensänderung in vier Jahren? NFL-Team steht nach Rekord-Verkauf vor Änderungen

Washington - Es muss schwer sein, Fan des hiesigen NFL-Teams zu sein, wenn man in Washington D.C. lebt. Seit 2020 hatte der Verein drei verschiedene Namen - und nun könnte eine erneute Änderung anstehen.

Aber kurz nach der Geburt könnte es nun - schon wieder - eine Namensänderung geben. Darüber spekuliert die Football-Plattform " NFLrums " in einem Beitrag vom Freitag.

Doch genau diese Rothaut-Problematik wollte man in Washington ablegen und sich nicht weiter rassistischer Begriffe bedienen. Bis ein neuer Name gefunden sein sollte, spielte man - ziemlich puristisch und retro-orientiert - von 2020 bis 2022 unter dem Namen "Washington Football Team".

"Wir treten in eine neue Ära für den Football in Washington ein", sagte er in einem Interview nach der Abstimmung. NFLrums bezieht sich konkret auf weitere Aussagen, die Harris getätigt hatte.

Dieser sprach laut Bericht von einem "Kulturwandel auf jede Art innerhalb des Teams und was es repräsentiert." Dies werde "im Zusammenhang mit einem neuen Namen erwartet", heißt es weiter.

Konkret kündigte Harris jedoch an, dass man - seit dem letzten Super-Bowl-Sieg 1991 - wieder oben mitspielen wolle: "Wir müssen wieder Titel gewinnen. Und wir müssen wieder eine positive Kraft werden, für die Gemeinde in Washington."