Starke Ehre aus Tampa Bay: NFL-Team wählt Münchner zum ersten internationalen "Fan of the year"

Der erste seiner Art: Tobias Starke (36) aus dem Raum München wurde zum ersten "International Fan of the Year" der Tampa Bay Buccaneers gekürt – und darf jetzt in die USA reisen. © Tobias Starke / privat

Das Team aus Florida hat Tobias Starke (36) zum allerersten "International Fan of the Year" gekürt.

Überrascht wurde der seit nunmehr 25 Jahren Freibeuter-Anhänger in einem Videocall mit dem NFL-Franchise, als plötzlich Tampa-Runningback Rachaad White (25) ins Bild geschoben wurde.

"Wir wissen sehr zu schätzen, was du für uns tust", so der Profisportler, der in der vergangenen Saison in seinem ersten Jahr als Starter auch seinen ersten Playoffs-Touchdown erzielen konnte.

"Ich hab dir etwas Aufregendes mitzuteilen. Du wurdest als erster internationaler 'Buccaneers-Fan of the year' ausgewählt." Damit wolle man sich bei dem sichtlich überwältigtem Starke für dessen Engagement und Support bedanken.

"Ich bin unfassbar stolz auf diese Ehre, die mir mein Lieblings-NFL-Team damit zukommen lässt", so der 36-Jährige im Gespräch mit TAG24. "Ich werde mein Bestes geben, damit das Franchise am Ende so stolz auf mich sein kann, wie sie mich jetzt gemacht haben. Es ist einfach nur aufregend."