NFL-Super-Wochenende: Mit diesen Filmen und Serien kommt Ihr in Endspiel-Stimmung

Das Wochenende steht für NFL-Fans ganz im Zeichen des Super Bowls. Doch wie bringt man sich in Stimmung? Vielleicht mit diesen Filmen und Serien.

Von Marco Schimpfhauser

Deutschland - Vor dem Super Bowl am Super-Sunday kommt das Super-Weekend. Ja, wenn die NFL was kann, dann die Marketing-Maschine anwerfen. Außer beim Pro Bowl, wo bald mehr Nominierte absagen, als Leute überhaupt zuschauen – aber das ist ein anderes Thema. Ich will Euch ganz anders in Final-Stimmung bringen: mit Filmen und Serien.

Die meisten Filme sind auf den Streaming-Plattformen gegen eine kleine Leihgebühr oder in der Flat zu finden. Doch es gibt auch Ausnahmen. © Schimpfhauser/TAG24 Was für das Date das Kino, ist für den Super Bowl das TV-Programm. Oder Streaming und Disc-Sammlung. Da manche Sender offenbar nichts anderes als "Blind Side" zum 382. Mal wiederholen können, bringe ich Euch ein paar weitere Vorschläge, wie Ihr das komplette Wochenende über in der "Crunch Time" verbringen könnt. Es ist kein Ranking, da es natürlich auch von Stimmung und Vorlieben abhängt – damit schließt sich nun auch der Kreis zum Thema Dating. NFL War es Mord? Ex-NFL-Profi tot in Obdachlosenlager aufgefunden Und ja, es werden vor allem die deutschen Titel genannt, auch wenn innerhalb der Bubbles meist der Originaltitel gängig ist. Darum heißt unser Einstieg auch nicht "Any Given Sunday", sondern ganz klassisch:



An jedem verdammten Sonntag (1999)

Haben ist besser als streamen – denn im Netz gibt es diesen Film fast nicht zu finden. Der Ausdruck "An jedem verdammten Sonntag" wurde sogar zur umgangssprachlichen Football-Referenz. © Schimpfhauser/TAG24

Absoluter Klassiker mit Starbesetzung. Ein alternder Coach hat es mit einem arroganten Quarterback zu tun. Außerdem sitzt ihm die Erb-Besitzerin des Teams im Nacken. Ein filmisches Meisterwerk (abgesehen von der dämlichen Szene mit dem Auge). Und der Beweis: Nichts schlägt (haptisches) Eigentum. Denn keiner der Streamer hat den Film im Angebot. Nicht einmal zum Leihen oder Kaufen.

Spiel ohne Regeln (2005)

Mit Adam Sandler, Chris Rock, Rapper Nelly und dem Hauptdarsteller in der Vorlage "Die Kampfmaschine", Burt Reynolds, ist dieses Remake schnell an die Comedy-Spitze der Football-Filme geschossen. Häftlinge spielen im texanischen Knast gegen ihre Wärter. Angeführt von einem in Ungnade gefallenen ehemaligen Star-Quarterback. Der Film ist auf Netflix oder zu leihen/kaufen auf allen anderen Plattformen.

Varsity Blues (1999)

Läuft viel zu sehr unter dem Radar. Warum läuft dieser Film nicht an jedem Super-Bowl-Wochenende im Fernsehen? Im Streaming nicht in der Flat, aber gegen kleines Geld zu leihen, ist "Varsity Blues" eine Coming-Of-Age-Mischung aus Humor und Drama. Mit "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek und dem viel zu früh verstorbenen Meeresschützer und Auto-Fan, Paul Walker.

Chad Powers (Serie, 2025)

Russ Holliday hat ein Problem: Als gerade die komplette Football-Welt auf den College-Star schaut, baut er in einem Spiel menschlich und sportlich absoluten Mist – und beendet damit seine Karriere. Doch er vermisst den Sport – und Papa ist Maskenbildner. Also wird er zu Chad Powers und spielt wieder. Produziert wurde die DisneyPlus-Serie vom zweifachen Super-Bowl-Sieger Eli Manning. Der früher selbst ein virales Comedy-Alter-Ego namens Chad Powers hatte.

Sie waren Helden (2006)

Eine Szene, die sich ins Gehirn einbrennt: "We are ... Marshall!" Der Film beruht lose auf der wahren Geschichte des Flugzeugunglücks, bei dem alle Spieler, Trainer und Funktionäre des Football-Teams der Marshall University ums Leben kommen. Doch man will seine Identität bewahren und das Andenken der Athleten ehren und das Sportprogramm weiterführen. Nicht alles sind davon begeistert. Ein Muss, nicht nur für Football-Fans.

Weitere Pflichtprogramme und Liebhaber-Titel