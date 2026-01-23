War es Mord? Ex-NFL-Profi tot in Obdachlosenlager aufgefunden

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Der frühere NFL -Profi Kevin Johnson ( † 55) ist einem Medienbericht zufolge in einem Obdachlosenlager in Los Angeles getötet worden.

Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen. (Symbolfoto) © Etienne Laurent/FR172066 AP/AP/dpa

Laut der US-Nachrichtenagentur AP starb Johnson, der 55 Jahre alt wurde, unter Berufung auf einen Gerichtsmediziner an den Folgen eines "stumpfen Traumas und Stichwunden".

Johnson wurde den Angaben zufolge bereits am Mittwoch für tot erklärt, nachdem er zuvor bewusstlos aufgefunden worden war. Sein Tod werde derzeit untersucht.

Die Ermittler gehen davon aus, dass Johnson zum Zeitpunkt seines Todes in dem Lager gelebt hatte.