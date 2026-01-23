Vier Mannschaften, zwei Tickets: Welche NFL-Teams schaffen es in den Super Bowl?
USA - Machen wir es kurz: Meine Vorhersagen aus der Vorwoche stimmten. Also … zur Hälfte. Da hätte ich auch würfeln können, ja, schon klar. Insgesamt stehe ich 7:3, werde also die Playoffs mit einem Plus abschließen. Aber 10:3 klingt am Ende besser, als 7:6. Diese Woche will ich also abliefern. Doch welche zwei Halbfinal-Spiele stehen überhaupt an?
Die New England Patriots reisen zu den Denver Broncos (AFC Championship Game) und die Los Angeles Rams zum Division-Rivalen nach Seattle (NFC Championship Game).
Die jeweiligen Sieger stehen sich zwei Wochen später im großen Finale, dem Super Bowl, gegenüber.
Ganz schlechte Karten dabei hat nun allerdings das Team aus Denver. Die Broncos haben in der Overtime ihren Quarterback Bo Nix verloren.
Beim Sieg über die Buffalo Bills (33:30) zog er sich kurz vor dem Ende der Partie einen Knochenbruch im Sprunggelenk zu. Sein Back-Up Jarrett Stidham hat wohl seit 2023 keinen Ball mehr geworfen – und soll jetzt gegen seinen Ex-Verein ran. Na, guten Morgen.
Als seinen Backup hat man kürzlich Ben DiNucci geholt. Ein Spieler, der allein seit 2023 von fünf Teams gefeuert wurde – und in keinem davon kam er über das Practice Squad hinaus.
Seattle hat alles auf seiner Seite, außer die Statistik – mal wieder
Und jetzt kommt mein "wild guess": Die Broncos gewinnen – auch dank ihrer oft spiel-dominierenden Defense – gegen die Patriots.
Sollte ich diese Wette verlieren, dann vielleicht sehenden Auges. Aber Jarrett Stidham ist kein Nasenbohrer, kennt das System, kennt das Playbook und ist gegen sein Ex-Team vor allem eines: gehypt. Darum gehe ich (vermutlich als einziger) mit Denver.
In der NFC – machen wir es kurz – gewinnen die Rams. Natürlich rufen jetzt einige: "Ja, aber Seattle hat die 49ers mit 41:6 zerlegt."
Genau. Die Niners. Auf der einen Seite ein Team, das mit der B- und C-Truppe eine Woche zuvor den amtierenden Champ gerupft hat. Auf der anderen Seite ein ausgeruhtes Team, das drei Wochen lang ohne Pause nur einen einzigen Gegner durchanalysieren musste.
Für die Seahawks spricht allerdings: Sparringpartner statt harter Gegner in der Vorwoche, kurz zuvor eine Woche Pause plus Heimvorteil. Aber: Die jüngsten Partien gewannen Seattle, L.A., Seattle, L.A., Seattle – tja, und jetzt wäre L.A. wieder dran.
Zumal man im letzten Game mit einem Punkt nur verloren hatte. Da zuckt das Augenlid vor Wut. Daher setze ich an diesem Sonntag auf die Broncos und die Rams. Am Montagmorgen wissen wir, ob ich das NFL-Finale richtig vorhergesagt habe.
Titelfoto: Montage: HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP + JUSTIN EDMONDS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP