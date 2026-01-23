Vier Mannschaften, zwei Tickets: Welche NFL-Teams schaffen es in den Super Bowl?

Am Sonntag spielen die letzten vier Mannschaften in der NFL um den Einzug in den Super Bowl. Welche Teams haben die besten Chancen?

Von Marco Schimpfhauser

USA - Machen wir es kurz: Meine Vorhersagen aus der Vorwoche stimmten. Also … zur Hälfte. Da hätte ich auch würfeln können, ja, schon klar. Insgesamt stehe ich 7:3, werde also die Playoffs mit einem Plus abschließen. Aber 10:3 klingt am Ende besser, als 7:6. Diese Woche will ich also abliefern. Doch welche zwei Halbfinal-Spiele stehen überhaupt an?

Ein teurer Sieg: Im vorletzten Spielzug brach sich Denvers Quarterback Bo Nix das Sprunggelenk, ließ sich im Spielzug darauf und im Interview nach dem Spiel aber nichts anmerken. © Justin Edmonds / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Die New England Patriots reisen zu den Denver Broncos (AFC Championship Game) und die Los Angeles Rams zum Division-Rivalen nach Seattle (NFC Championship Game). Die jeweiligen Sieger stehen sich zwei Wochen später im großen Finale, dem Super Bowl, gegenüber. Ganz schlechte Karten dabei hat nun allerdings das Team aus Denver. Die Broncos haben in der Overtime ihren Quarterback Bo Nix verloren. NFL Road to Super Bowl – Teil 2: Das Ranking der NFC-Teams vor dem Playoffs-Start Beim Sieg über die Buffalo Bills (33:30) zog er sich kurz vor dem Ende der Partie einen Knochenbruch im Sprunggelenk zu. Sein Back-Up Jarrett Stidham hat wohl seit 2023 keinen Ball mehr geworfen – und soll jetzt gegen seinen Ex-Verein ran. Na, guten Morgen. Als seinen Backup hat man kürzlich Ben DiNucci geholt. Ein Spieler, der allein seit 2023 von fünf Teams gefeuert wurde – und in keinem davon kam er über das Practice Squad hinaus.

Seattle hat alles auf seiner Seite, außer die Statistik – mal wieder