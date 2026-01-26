Der Super Bowl, den keiner haben wollte: Das sind die Finalisten des Mega-Endspiels

USA - "Ihr konntet nicht mit eurem Versagen leben. Und wohin hat euch das gebracht? Wieder zu mir!": Zwar stammen diese Worte von Marvel-Bösewicht Thanos ("Avengers: Endgame"), doch passen sie auch zum Super Bowl LX – dessen Kansas-City-freie Paarung in der Nacht auf Sonntag entschieden wurde.

In einem offenen Schlagabtausch gewannen die Seattle Seahawks – hier: Kenneth Walker III mit dem ersten Touchdown der Partie – mit 31:27 gegen die Los Angeles Rams. © RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Exakt diese Paarung ist es, die jetzt die NFL-Fans spaltet. Natürlich freuen sich die Anhänger der New England Patriots und der Seattle Seahawks. Völlig zu Recht übrigens.

Die beiden Teams hatte niemand ernsthaft zu Beginn der Saison als Endspiel-Begegnung auf dem Schirm, als alle noch hofften: Hoffentlich werden nicht wieder die Chiefs zum Erfolg supportet.

Auf der einen Seite jetzt die Patriots, die dank eines Tom Brady (48) zum absoluten Liga-Krösus wurden.

Nicht zuletzt durch so viele einseitige Unterstützungen der vermeintlich Unparteiischen, dass selbst diverse NFL-Sendungen schon Running Gags machten. Von Social Media fangen wir besser erst gar nicht an. Déjà-vu incoming.

Andererseits die Seahawks, die sich nach jahrzehntelanger Irrelevanz zwei Jahre in Folge zum Super-Bowl-Teilnehmer nach oben kämpften. Gerade in dem Zeitraum, als die NFL-Welle Deutschland erreichte. Was natürlich aus Tausenden ranNFL-Zuschauern sofort Seattle-Anhänger machte.

Vor elf Jahren standen sich diese beiden Hass-Liebe-Teams sogar im Endspiel gegenüber. Damals mit dem besseren Ende für Team Brady. Dank einer bis heute heftig diskutierten Entscheidung des Seahawks-Trainers Pete Carroll ein Yard vor der Endzone.