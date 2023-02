"Meine Fernsehkarriere ist vorbei": Kommentiert Patrick Esume nie wieder die NFL?

München - Die letzte Klappe ist gefallen und dennoch will die Hoffnung nicht sterben, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist, dass man die Kommentatoren-Crew rund um Patrick Esume (49), Björn Werner (32), Christoph "Icke" Dommisch (36) und Co. gesehen hat. Vielleicht aber doch? Der "Coach" verkündete zumindest das Ende seiner "Fernsehkarriere".

Nach dem Super Bowl 57 in Arizona fiel bei ranNFL die letzte Klappe. War es das letzte Mal mit Christoph "Icke" Dommisch (36, l.) und Patrick Esume (49)? © Georg Wendt/dpa

"Job done. Fernsehkarriere vorbei, aber nicht schlimm", sagte Esume in seinem Instagram-Livestream, nachdem Minuten zuvor die (vorerst) letzte ranNFL-Sendung beendet wurde. Ab der kommenden Saison liegen die TV-Übertragungsrechte des American Football bei RTL.

Der Hype um die NFL in Deutschland wächst immer mehr. Nicht umsonst werden in der kommenden Spielzeit gleich zwei Regular-Season-Spiele in Deutschland ausgetragen. So kommen sowohl die New England Patriots als auch der neue Super-Bowl-Champion, die Kansas City Chiefs, für ein "Heimspiel" in die Bundesrepublik.

Dass Football in Deutschland so einen enormen Boom erfahren hat, ist besonders den Männern um Esume, Werner, Dommisch und Co. zu verdanken, die die NFL an "jedem verdammten Sonntag" bei ran begleitet haben.

Eine Saison ohne das bekannte und beliebte Kommentatorenteam? Ist das überhaupt vorstellbar?