Tränen bei "ranNFL"-Abschied auf ProSieben: "Die beste Fernsehzeit, die ich jemals hatte"

Moderator Jan Stecker (63, l.) und Netman Christoph "Icke" Dommisch (36) zeigten sich dankbar für die Reise, zu der sie "ranNFL" mitgenommen hatte. (Archiv) © TAG24/Marco Schimpfhauser

Auf einem Spartensender (ProSieben Maxx) saßen zwei Moderatoren, die gefühlt nicht so recht wussten, ob sie jetzt zu 100 oder zu 100.000 Menschen sprechen.

Rechts davon so ein komischer Typ mit langen Haaren - und der laß unsere Tweets vor. Moment, er macht was? Ich kann ins Fernsehen kommen? Okay, cool.

Zu jedem Werbebreak wurde uns monatelang Ray Garveys Song "Armour" um die Ohren geschmettert. Alles schien anfangs, als ob jeder gerade der Neuling in der Klasse wäre. Aber es funktionierte irgendwie auf sympathische Art.

Zwischen "Say what you want to say"-Geträller und "Smaaaavaaaaa"-Geschrei als gefühlt einzigem Werbepartner entstand über die Jahre ein Quoten-Magnet, der den Markt für die NFL in Deutschland um ein Vielfaches erweiterte. Acht Jahre lang - bis zum Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles.

Ab der kommenden Saison liegen die Übertragungsrechte für die NFL bei der Konkurrenz. Entsprechend emotional war der Abschied am "Super Sunday" in der Nacht auf Montag.

Schon bei der Pre-Show live aus dem Audi-Dome auf ProSieben Maxx überschlugen sich Fans und Akteure mit gegenseitigen Dankes-Bekundungen.