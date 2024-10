24.10.2024 17:24 NFL in München: Dieser Emmy-nominierte Megastar macht die Halbzeitshow

Am 10. November treffen in München die New York Giants auf die Carolina Panthers. Die NFL hat jetzt bekannt gegeben, wer die Halbzeitshow macht.

Von Marco Schimpfhauser

München - Die National Football League (NFL) hat am Donnerstag verkündet, wer die Halbzeitshow der Partie Carolina Panthers gegen New York Giants in München musikalisch gestalten wird. Im Stadion wird der mehrfach Emmy-nominierte Superstar Machine Gun Kelly (34) – meist nur mit "MGK" abgekürzt – auftreten. Der mehrfach Emmy-nominierte Musiker Machine Gun Kelly (34) will in der Halbzeit die Allianz-Arena zum Kochen bringen. © Ivan Apfel/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP "MGK, der eine atomare Kraft in Musik, Unterhaltung, Film und Mode ist, wird am 10. November seinen einzigartigen Sound nach Deutschland bringen", feiert die NFL die offizielle Bekanntgabe. Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete 35-Jährige war mit seinem letzten Studioalbum "Mainstream Sellout" 16 Wochen lang in den Top-Charts in Deutschland und erreichte dabei Platz 3. In den USA (Platz 1) und Großbritannien (Platz 2) erhielt die Scheibe Goldstatus. Der Songwriter, der bürgerlich Colson Baker heißt, schaffte es nicht nur mit seiner Kunst in die Schlagzeilen. NFL Schüsse nach NFL-Spiel: Zweiter Mann stirbt Vor allem seine Beziehung zu US-Model und Schauspielerin Megan Fox (38) sorgte für viel Aufmerksamkeit. Im Januar 2022 gaben die beiden ihre Verlobung über Social Media bekannt, im März 2024 wurde diese wieder gelöst. "Mit der jüngsten Songveröffentlichung 'Lonely Road' – eine Anlehnung an John Denvers Country-Klassiker – zollt er dem berühmten Lied Tribut, über das sich die deutschen NFL-Fans jede Saison freuen: 'Take Me Home, Country Roads'." Am 10. November treffen in München die New York Giants (blau) auf die Carolina Panthers. © Rich Schultz/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Tatsächlich schienen die Amerikaner 2022 beim ersten Germany Game in München sehr überrascht von der europäischen Stadionkultur zu sein. Als der John-Denver-Klassiker im Stadion lief, sangen die Fans auch dann noch lauthals weiter, als der DJ die Musik bereits wieder abgedreht hatte.

Unbeeindruckt davon, dass das Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den damals von Superstar Tom Brady angeführten Tampa Bay Buccaneers schon lange weiterging. Seitdem setzt mal alles daran, diese musikalische Verbindung mit den deutschen Stadionbesuchern zu etablieren. Auch in Frankfurt lief der Song 2023 – mit eingeblendetem Text. NFL NFL-Superstar verletzt: Jetzt sucht er Hilfe bei Top-Spezialisten in München Genau das hat vielen Fans aber so gar nicht gepasst. Es wirkte zu gewollt – und in München hatte man bereits bewiesen: Dieser Song sitzt bei jedem auch ohne Spicker. Auch vor dem Spiel am 10. November wird den Zuschauern einiges geboten: Unter anderem werden die TV-Kommentatoren Patrick Esume (50) und Björn Werner (34) eine Live-Show ihres Podcasts "Football Bromance" auf dem Spielfeld in der Allianz Arena aufzeichnen.

Titelfoto: Bildmontage: Rich Schultz/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP, Ivan Apfel/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP