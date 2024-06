NFL in München! Noch diesen Monat beginnt der Kampf um die Tickets

Am 10. November treffen die New York Giants (in Blau) auf die als Heimteam gesetzten Carolina Panthers. Gespielt wird wie bei der Deutschlandpremiere der NFL in München. © RICH SCHULTZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Am 10. November werden ab 15.30 Uhr die New York Giants in der Münchner Allianz-Arena - dem sonstigen Zuhause des FC Bayern München - auf die Carolina Panthers treffen.

Auch wenn man hier nicht die Crème de la Crème der aktuellen Mannschaften aus der amerikanischen Profiliga auf dem Rasen sehen wird, dürfte wieder ordentlich um die Eintrittskarten gebuhlt werden.

Wie bereits in den beiden Jahren zuvor - seitdem die NFL in Deutschland Saisonspiele austrägt - ist die Nachfrage erfahrungsgemäß massiv höher als das Platzkontingent.

Vermutlich wird sich das auch am 25. Juni wieder zeigen. Dann startet um 12 Uhr der Vorverkauf für die Begegnung.

"Die stetig wachsende Zahl an NFL-Fans und das wachsende Interesse an der NFL in Deutschland und Europa stimmen mich sehr positiv, und wir erwarten wieder einen großen Ansturm auf die Tickets", so NFL-Deutschland-Boss Alexander Steinforth.

Im vergangenen Jahr wurden zwei Spiele in Frankfurt ausgetragen. Für die beiden Parteien gab es mehr als drei Millionen Kartenanfragen.