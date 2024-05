Die NFL kommt zurück nach Deutschland: Termin und Mannschaften stehen fest!

München - In der Nacht auf Freitag, den 6. September, startet die NFL in ihre neue Saison. Doch vor allem die deutschen Fans fiebern noch einem ganz anderen Tag entgegen. Und nun wissen wir auch, welchem genau. Und warum.

Nun offiziell: Am 10. November treffen in München zum vierten NFL-Spiel in Deutschland die New York Giants (blau) auf die Carolina Panthers. © RICH SCHULTZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Dass in München ein Saisonspiel der American-Football-Profiliga stattfinden wird, ist nach den beiden vergangenen Jahren mit Spielen in der bayerischen Landeshauptstadt und in Frankfurt längst bekannt.

Auch die Allianz-Arena als Austragungsort war bereits seit Beginn der Planungen für Deutschland gesetzt.

Nun hat die NFL bekannt gegeben, wer beim Munich Game 2024 gegen die bereits angekündigten Carolina Panthers auflaufen wird und wann das genau sein wird.

Also, ab in die Kalender-App, folgendes Datum dürft Ihr Euch eintragen: Das NFL-Spiel in Deutschland findet in diesem Jahr am Sonntag, 10. November statt.

Kickoff ist um 15.30 Uhr in der Allianz-Arena. Dann treffen die Carolina Panthers am zehnten NFL-Spieltag auf den viermaligen Super-Bowl-Gewinner, die New York Giants.

Mit diesen beiden Mannschaften kommt nicht zwingend die Crème de la Crème der Liga nach Bayern, so ehrlich muss man am Ende sein. In der vergangenen Saison konnten die New York Giants gerade einmal sechs seiner 17 Spiele gewinnen.