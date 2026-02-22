NFL-Profi Rondale Moore mit nur 25 Jahren gestorben
New Albany (USA) - Große Bestürzung in der NFL: Football-Profi Rondale Moore (†25) von den Minnesota Vikings ist am Samstag tot aufgefunden worden.
Wie People unter Berufung auf Polizeiangaben berichtete, wurde Moores Leiche in einer Garage in seinem Heimatort New Albany (Indiana) aufgefunden.
Polizeichef Todd Bailey teilte mehreren lokalen Medien mit, dass Moore womöglich an einer selbst zugefügten Schusswunde gestorben sei. Sein Tod werde nun genauer untersucht, ein Termin für die Autopsie steht bereits fest.
Der junge Sportler verbrachte seine College-Football-Jahre an der Purdue University in West Lafayette.
Er spielte drei Jahre lang für die Arizona Cardinals, bevor er sich mehrere schwere Knieverletzungen zuzog. Im Jahr 2024 wurde Moore zu den Atlanta Falcons transferiert.
Vor der Saison 2025 unterschrieb er einen Vertrag bei den Minnesota Vikings, zog sich jedoch während des ersten Vorbereitungsspiels der Mannschaft einen Kreuzbandriss zu und wurde auf die Verletztenliste gesetzt.
Teamkollegen und Freunde trauern um Rondale Moore
"Es war eine wahre Freude, Rondale Moore zu trainieren", schrieb sein College-Trainer Jeff Brohm in einer Erklärung auf X. "Er war der ultimative Wettkämpfer, der sich vor keiner Herausforderung scheute. Rondale hatte eine Arbeitsmoral, die von niemandem übertroffen wurde."
"Ein großartiger Teamkollege, der in jeder Situation zur Stelle war", fuhr Brohm fort. "Wir alle liebten Rondale, wir liebten sein Lächeln und seinen Wettbewerbsgeist, mit dem er immer allen gefallen wollte, mit denen er in Kontakt kam."
Er fügte hinzu: "Unsere Gedanken und Gebete sind bei Rondale und seiner Familie, wir lieben ihn sehr."
Normalerweise zieht es die Redaktion von TAG24 vor, nicht über mögliche Suizide zu berichten. Da es sich aber um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, hat sich die Redaktion für eine Berichterstattung entschieden.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP