NFL-Profi Rondale Moore mit nur 25 Jahren gestorben

New Albany (USA) - Große Bestürzung in der NFL: Football-Profi Rondale Moore (†25) von den Minnesota Vikings ist am Samstag tot aufgefunden worden.

NFL-Sportler Rondale Moore (†25) ist tot. Der Wide Receiver der Minnesota Vikings hat sich vermutlich selbst erschossen. © Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie People unter Berufung auf Polizeiangaben berichtete, wurde Moores Leiche in einer Garage in seinem Heimatort New Albany (Indiana) aufgefunden.

Polizeichef Todd Bailey teilte mehreren lokalen Medien mit, dass Moore womöglich an einer selbst zugefügten Schusswunde gestorben sei. Sein Tod werde nun genauer untersucht, ein Termin für die Autopsie steht bereits fest.

Der junge Sportler verbrachte seine College-Football-Jahre an der Purdue University in West Lafayette.

Er spielte drei Jahre lang für die Arizona Cardinals, bevor er sich mehrere schwere Knieverletzungen zuzog. Im Jahr 2024 wurde Moore zu den Atlanta Falcons transferiert.

Vor der Saison 2025 unterschrieb er einen Vertrag bei den Minnesota Vikings, zog sich jedoch während des ersten Vorbereitungsspiels der Mannschaft einen Kreuzbandriss zu und wurde auf die Verletztenliste gesetzt.