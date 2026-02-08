Patriots-Wunder oder Seahawks-Dominanz: Wer gewinnt den Super Bowl?

Santa Clara - NFL -Fans haben über Wochen und Monate mitgefiebert, angefeuert, geflucht und gefeiert. Nun ist er da, der "Super Sunday". Doch wer gewinnt die Begegnung zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks?

Zuletzt trafen die beiden Teams im September 2024 aufeinander. Damals gewannen die Seahawks in der Overtime mit 23:20. © Adam Glanzman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Aus deutscher Sicht ist es nach elf Jahren das Rematch der Publikums-Lieblinge. Denn beide Teams waren in ihrer Prime, als der Sport gerade anfing, einen Hype hierzulande zu entwickeln.

Der "International Fan of the Year" der Patriots kam zuletzt sogar aus Berlin und beim ersten regulären NFL-Spiel in Deutschland durften die Seahawks damals nicht fehlen.

Und nun? In völlig neuer Konstellation stehen sich diese beiden Teams im Super Bowl in der Nacht auf Montag (ab 0.30 Uhr deutscher Zeit) gegenüber. Völlig überraschend.

Niemand, der auch nur halbwegs als Experte oder Beobachter ernst genommen werden will, hätte darauf getippt. Beide Teams waren zuletzt irgendwie im Umbruch vom Umbruch und haben es am Ende – jeder auf andere Art – zum großen Showdown nach Santa Clara geschafft.

Im Stadion der San Francisco 49ers soll es nun zum letzten Tanz der aktuellen Saison kommen. Doch wer gewinnt? Ich sage es frei raus: Es wird Seattle sein. Und das ist ganz einfach zu begründen.

Die Seahawks mussten nur einen wirklichen Gegner in den Play-offs besiegen und sind daher ausgeruht.