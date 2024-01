Sorge um Asche seines toten Vaters: Näh-Notfall in der NFL!

Alvin Jones Senior starb am 6. April 2021 mit nur 56 Jahren an Komplikationen infolge einer Corona-Erkrankung. Viele Jahre begleitete er den Werdegang seines Sohnes zumeist live im Stadion mit. Nach seinem Tod ließ der Runningback den Talisman anfertigen, um ihn auch weiterhin an seiner Seite zu wissen.

Der Glücksbringer hat gewirkt: Aaron Jones (29) durfte sich am Sonntag über einen Sieg seiner Packers freuen. © RICHARD RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Glücklicherweise konnte der Anhänger nach einiger Zeit wiedergefunden werden, doch anschließend kamen er und Green Bay auf eine andere Lösung.

"Sie haben eine Tasche in mein Trikot eingearbeitet, damit er nicht mehr herausfällt", sagte Jones später dem People Magazine.



Ob das kleine Geheimfach am Sonntag bei einem Tackle in Mitleidenschaft gezogen wurde und einer Reparatur bedurfte oder der Offensivakteur nur kein anderes Shirt ohne Medaillon anziehen wollte, geht aus den TV-Bildern nicht eindeutig hervor.

Glück gebracht hat das Amulett aber definitiv. Gegen die favorisierten Cowboys, das zweitbeste Team der Regular Season, steuerte Jones insgesamt sogar drei Touchdowns bei.

Die gerade noch so in die Play-offs gerutschten Green Bay Packers gewannen am Ende mit 48:32 und treffen nun in der Divisional Round auf die Detroit Lions.