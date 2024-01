Erste Super-Bowl-Träume geplatzt! Totalausfall bei den Cowboys und schockgefrorene Dolphins

Texans Head Coach DeMeco Ryans machte seinem Ruf als Verteidigungs-Experte alle Ehren, und seine Mannen gewannen mit 45:14. Zwei Touchdowns in Folge gingen dabei per "Pick 6" auf die Haben-Seite dieser besagten Defense.

Wie in der TAG24-Playoffs-Prediction vorhergesagt , war es ein Football-Fest für Feinschmecker mit einem hauchdünnen Ergebnis – und wie ebenfalls prognostiziert, haben die Lions am Ende gewonnen.

Kein unparteiischer und halbwegs relevanter Experte hat mit so einem Ausgang rechnen können. Mit 48:32 besiegen die Packers das Team aus Dallas – die höchste Playoffs-Niederlage in der Geschichte der Cowboys. Erst zwei Sekunden vor der Halbzeit (27:7) begannen sie überhaupt erst zu scoren.

So haben die Football-Teams in der ersten Playoffs-Runde am "Super Wild Card"-Wochenende in der NFL gespielt.

(Wie für die NFL typisch, steht das Auswärtsteam an erster Stelle, in den Klammern stehen Siege-Niederlagen der abgelaufenen, regulären Saison.)

Cleveland Browns (11-6) @ Houston Texans (10-7) 14:45

Miami Dolphins (11-6) @ Kansas City Chiefs (11-6) 7:26

Green Bay Packers (9-8) @ Dallas Cowboys (12-5) 48:32

Los Angeles Rams (10-7) @ Detroit Lions (12-5) 23:24

Pittsburgh Steelers (10-7) @ Buffalo Bills (11-6) Kickoff: Montag 22.30 Uhr

Philadelphia Eagles (11-6) @ Tampa Bay Buccaneers (9-8) Kickoff: Dienstag 2.15 Uhr