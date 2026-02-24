Das erste Team in München steht fest: Heimspiel für deutschen NFL-Star

München - Die NFL kommt nach Deutschland zurück. Turnusmäßig steht 2026 wieder die Allianz Arena in München auf dem Plan. Beim dritten "Munich Game" kommt mit den Detroit Lions auch ein Local Hero "nach Hause" zurück.

Die Detroit Lions stehen als erstes Team für das "Munich Game 2026" fest.

Der in Deutschland früher aktive Amon-Ra St. Brown (26) steht bei Detroit unter Vertrag. Sie sind das zehnte Team, das bisher für ein reguläres Saisonspiel nach Deutschland kommt.

Für den 26-Jährigen ist die Chance auf ein "Germany Game" ein klares Highlight in seiner Karriere. "Seitdem ich in die Liga gekommen bin, war es mein Traum, einmal im Heimatland meiner Mutter, Deutschland, zu spielen", zitiert die Liga St. Brown, der seit 2021 für Detroit spielt.

Und weiter: "Ich kann es kaum erwarten, vor den unglaublichen Fans zu spielen, die ich durch meine Besuche und Football-Camps in diesem Land kennengelernt habe."

Deutschland gilt als größte NFL-Fanbasis außerhalb der USA. Laut Angaben der Liga gibt es rund 19 Millionen Football-Fans in Deutschland. 3,6 Millionen verfolgen die Liga intensiv.