Das erste Team in München steht fest: Heimspiel für deutschen NFL-Star
München - Die NFL kommt nach Deutschland zurück. Turnusmäßig steht 2026 wieder die Allianz Arena in München auf dem Plan. Beim dritten "Munich Game" kommt mit den Detroit Lions auch ein Local Hero "nach Hause" zurück.
Der in Deutschland früher aktive Amon-Ra St. Brown (26) steht bei Detroit unter Vertrag. Sie sind das zehnte Team, das bisher für ein reguläres Saisonspiel nach Deutschland kommt.
Für den 26-Jährigen ist die Chance auf ein "Germany Game" ein klares Highlight in seiner Karriere. "Seitdem ich in die Liga gekommen bin, war es mein Traum, einmal im Heimatland meiner Mutter, Deutschland, zu spielen", zitiert die Liga St. Brown, der seit 2021 für Detroit spielt.
Und weiter: "Ich kann es kaum erwarten, vor den unglaublichen Fans zu spielen, die ich durch meine Besuche und Football-Camps in diesem Land kennengelernt habe."
Deutschland gilt als größte NFL-Fanbasis außerhalb der USA. Laut Angaben der Liga gibt es rund 19 Millionen Football-Fans in Deutschland. 3,6 Millionen verfolgen die Liga intensiv.
Nur neun Teams im Rennen: Das könnten die Lions-Gegner in München sein
Seit 2022 ist Deutschland Teil der "International Games". Um weltweit Spiele abhalten zu können und den Fans kein Heimspiel zu "nehmen", wurde die Saison vor Jahren bereits um einen Spieltag verlängert.
München wird 2026 die Spiele austragen, ebenso wie 2028 (und zuvor 2022 und 2024). Nach 2025 steht 2027 und 2029 Berlin als Austragungsort bereits fest.
Mögliche Gegner der Lions könnten potenzielle Deutschland-Rückkehrer sein: Die New England Patriots, die New York Giants und die Tampa Bay Buccaneers waren bereits bei den "Germany Games".
Möglich wären laut Spielplan auch Premieren mit den NFC-North-Rivalen Chicago Bears, den Green Bay Packers oder den Minnesota Vikings. Aber auch die New Orleans Saints, die New York Jets oder die Tennessee Titans kommen als Gegner in Betracht.
Davon haben in Deutschland – neben den Lions – die Packers, die Patriots, die Buccaneers und die Giants Vermarktungsrechte. Ein möglicher Indikator für den München-Gegner. Das genaue Datum steht noch nicht fest. Gemessen an den früheren Partien gelten vor allem der 8. oder alternativ der 15. November als wahrscheinlich.
Titelfoto: John Fisher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP