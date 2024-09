Neuerung kommt nicht gut an: NFL-Star hat Angst vor erstem Saisonspiel!

Darius Slay (33) freut sich nicht gerade auf die Brasilien-Reise zum Saisonstart. © Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Ich möchte nicht nach Brasilien", stellte Eagles-Cornerback Darius Slay (33) in der neuesten Episode seines Podcasts "Big Play Slay" unmissverständlich klar.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gastiert die US-amerikanische Football-Eliteliga erstmals in Südamerika, bereits am Mittwoch stand der zehnstündige Flug an den Zuckerhut auf dem Programm. Dort ist für die Stars jedoch Vorsicht geboten, wie der 33-Jährige demnach bei einem Teammeeting eingebläut bekam.

"Sie haben uns gesagt, dass wir besser nicht das Hotel verlassen sollen. Wir können dort nicht viel unternehmen, da die Kriminalitätsrate so hoch ist", so der sechsfache Pro-Bowler.

Seine Familie wolle er zu Hause lassen, den Großteil seiner Freizeit im Hotelzimmer verbringen. "Dinge, die für uns hierzulande normal sind, gehen dort nicht. Zum Beispiel sollen wir nicht mit unserem Handy in der Hand die Straße herunterlaufen. Das ist verrückt", beschwerte sich Slay.

Die Entscheidung der Liga, ein Spiel in Brasilien stattfinden zu lassen, könne er überhaupt nicht nachvollziehen: "Warum schickt uns die NFL in so ein Umfeld?", fragte er sich aufgebracht.