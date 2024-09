NFL-Superstar verletzt: Jetzt sucht er Hilfe bei Top-Spezialisten in München

NFL-Superstar Christian McCaffrey ist verletzt. Und die Ärzte in den USA scheinen nicht mehr helfen zu können. Jetzt soll "CMC" in München sein.

Von Marco Schimpfhauser

München/San Francisco - Er war in der Vergangenheit die oberste Messlatte in der National Football League (NFL), was das Laufspiel der Offense betrifft. In diesem Jahr stand er noch keine Sekunde auf dem Platz. Nun soll ein Spezialist aus München dem 49ers-Superstar Christian McCaffrey (28) helfen.

Lief im letzten Jahr allen davon: 49ers-Runningback Christian McCaffrey (28) war in diesem Jahr noch keine Sekunde auf dem Platz. © Lachlan Cunningham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP In der abgelaufenen Spielzeit wurde er von der Liga zum "Offense Player of the Year" ausgezeichnet, war die ultimative Meter-mach-Maschine in San Francisco. 1459 Yards lief er allein in der regulären Saison mit dem Ball – 606 davon, nachdem bereits ein Gegner an ihm dran gehangen hatte. Es gibt wohl kaum eine Fantasy-Football-Liga, in der er nicht einer der ersten drei Picks war. Doch seit dem Kickoff zur aktuellen Saison steht der Finalist aus dem letzten Super Bowl an der Seitenlinie: Die Achillessehne macht Ärger. NFL "Hoffe du stirbst": NFL-Star teilt erschreckende Drohungen! Inzwischen scheinen auch die Ärzte in den USA mit ihrem Latein am Ende. Darum fliegt "CMC" jetzt nach Deutschland. "Ich bin nicht sicher, welcher Arzt es ist. Ich weiß nur, dass er einen Spezialisten sehen wird, der ihm mit den Problemen an der Achillessehne helfen könnte", so 49ers-Headcoach Kyle Shanahan (44).

NFL-Insider: Dr. Müller-Wohlfahrt soll der Heilsbringer sein