NFL-Legende leidet seit fast einem Jahr unter Schluckauf: "Ich habe alles versucht"

Der frühere Spitzensportler Bo Jackson (60) leidet unter chronischem Schluckauf. © Mike Zarrilli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In der Radioshow "McElroy and Cubelic in the Morning" des britischen Senders "WJOX-FM" verriet der frühere Runningback der Los Angeles Raiders, dass er seit fast einem Jahr unter den unfreiwilligen Spasmen des Zwerchfells leidet.

"Ich habe alles versucht: Mich erschrecken lassen, kopfüber Wasser getrunken, am Hintern eines Stachelschweins gerochen", sagte Jackson. "Es hat nicht funktioniert."

Letzteres wurde von den Moderatoren mit einem Lacher quittiert. Ob der ehemalige Top-Athlet lediglich eine Übertreibung zur Veranschaulichung seiner Verzweiflung wählte oder tatsächlich am tierischen Gesäß schnupperte, blieb offen.

Witzig findet der selbst unter dem Spitznamen "Wildschwein" bekannt gewordene Pro-Bowler seine Situation allerdings nicht, weshalb er sich nun ärztliche Hilfe sucht: "Ich habe den Schluckauf seit letztem Juli und werde Ende dieser Woche einen medizinischen Eingriff durchführen lassen, um Abhilfe zu schaffen."

Noch scheint die Ursache des chronischen Leidens nicht gefunden: "Ich bin damit beschäftigt, im Krankenhaus zu sitzen, während die Ärzte mich anstupsen, mir in den Hals leuchten und mich auf jede erdenkliche Weise untersuchen, um herauszufinden, warum ich diesen Schluckauf habe."