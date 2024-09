NFL, Woche 2: Tua, bitte beende deine Karriere! Und was war eigentlich in Minnesota los?

Am Boden zerstört: Die 49ers haben es seit mehr als 30 Jahren nicht mehr geschafft, in Minnesota zu gewinnen. Und diese Serie ist auch am Sonntag nicht gerissen. © STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Falsch liegt man in der Regel auch, wenn man sein Leben auf Aberglaube auslegt. Doch bei den San Francisco 49ers wird das nach dieser Woche 2 in der NFL wohl schwer.

Zum einen müssen die Jungs aus der Bay Area auf ihre absolute Angriffswaffe verzichten: Runningback Christian McCaffrey.

Im vergangenen Jahr wurde er in der Liga zum "Offensive Player of the Year" gekürt und landete – oh, oh – auf dem Cover des aktuellen Videospiels "Madden 25". Die Legende besagt: Wer darauf landet, hat eine schlechte Saison oder verletzt sich.

Im ersten Spiel wurde er bereits geschont und er stand in Privatklamotten an der Seitenlinie. Inzwischen ist er wegen seiner Wadenverletzung und Achillessehnenentzündung auf der Verletztenliste gelandet. Vermutlich für die nächsten vier Wochen.

Fluch Nummer 2: Seit 1992 konnten die Niners in Minnesota kein Spiel mehr gewinnen. Egal, wie stark ihr Kader war. Und am Sonntag mussten sie zu den Vikings. Dreimal dürft ihr raten: Minnesota hat völlig verdient gewonnen. Bei San Francisco lief so ziemlich alles schief, was nur schiefgehen kann.

Trotz teilweisem Totalausfall gewinnen die Vikings am Ende mit "nur" einem Touchdown (ohne Zusatzpunkt) Unterschied. Warum der Vize-Champ bei den Skøl-Mannen nicht gewinnen kann, bleibt weiterhin ein Mysterium. Minnesota soll's recht sein …