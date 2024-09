NFL: "Zehennagel-Sieg" für Chiefs, Doppel-Safety lässt Seahawks dumm aussehen

USA - Die NFL hat sich endlich zurückgemeldet und begann gleich mit einem absoluten Leckerbissen – und zwar bis zur letzten Sekunde: das beste Team der regulären Vorsaison, die Baltimore Ravens, gegen den zum zweiten Mal in Folge Super-Bowl-Champ, die Kansas City Chiefs.

Knapp, aber siegreich: Patrick Mahomes (M.) und die Kansas City Chiefs hatten einen Saisonauftakt, wie man ihn sich wünscht. © Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kurz vor dem Ende sollte es nach einem spannenden – und alles anderem als perfekten – Auftritt auf beiden Seiten 27:20 für die Chiefs stehen. Ravens im Ballbesitz und nur noch ein Spielzug möglich.

Ein Pass. Ein Receiver, der fängt. Jubel, Ausgleich, Verlängerung. Oder? Nein. Denn der Ballfänger war – man muss schon von Millimetern sprechen – hauchdünn im Aus. Und Kansas City durfte die Eröffnung mit einem Sieg feiern. Und jeder Menge abgebissener Fingernägel bei den Fans.

Bei der NFL-Premiere auf der Südhalbkugel trafen im brasilianischen São Paulo die Green Bay Packers auf die Philadelphia Eagles.

Es war ein offener Schlagabtausch der beiden Teams, doch der doppelte Schock sollte die "Cheeseheads" aus Green Bay am Ende treffen. Es stand 29:34, nur noch wenige Sekunden auf der Uhr und die Packers im Ballbesitz.

Es musste ein Touchdown her. Doch die Eagles bauten viel Druck auf Quarterback Jordan Love auf und stoppten 6 Sekunden vor dem Ende den Spielzug. Ein letzter "Alles auf eine Karte"-Pass in Richtung Endzone wäre noch möglich, um zu gewinnen.

Doch auf dem Feld blieb ein Spieler liegen. Jordan Love. Er musste längere Zeit behandelt werden und musste von Platz. Was wir aktuell wissen: Es hat das Innenband am Knie erwischt. Überdehnung heißt es in den US-Medien.