Noch vier NFL-Teams sind übrig: Wer kämpft im Super Bowl um den Titel?

Jetzt geht es um alles! Vier Teams kämpfen um die beiden Tickets zum Super Bowl: Kansas City, Buffalo, Washington und Philadelphia. Doch wer macht das Rennen?

Von Marco Schimpfhauser

USA - Die Kansas City Chiefs, die Buffalo Bills, die Washington Commanders und die Philadelphia Eagles: Das sind die letzten vier Mannschaften, die noch im Rennen um den Super Bowl sind.

Nach zwei Wochen Pause meldeten sich Patrick Mahomes (29) und seine Kansas City Chiefs im Playoff-Modus zurück. © David Eulitt/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Was war das für ein Football-Wochenende! Meine (zumindest über Social Media angekündigte) Vorhersage hat dabei einen gehörigen Dämpfer hinnehmen müssen. Richtig lag ich zumindest mit Titelverteidiger Kansas City (gegen die Texans) und den Commanders (gegen die Lions). Statt der Eagles habe ich allerdings auf die L.A. Rams und statt auf die Bills auf die Baltimore Ravens gesetzt. Immerhin waren dies auch die beiden knapperen Partien, die jeweils durch einen Score anders hätten ausgehen können. NFL Alarm mitten im NFL-Spiel: Plötzlich sind die Kommentatoren weg Natürlich werde ich meine nur 50/50-Quote aufs Wetter schieben. Ich lag ja nur bei den völlig verschneiten "Snow Day Games" der jeweils dort beheimateten Sieger falsch. Höhere Gewalt, da machste nix. Doch hilft das Wetter auch in den beiden Conference-Meisterschaften am Wochenende?

Uns stehen wohl zwei ganz extrem enge, vor allem aber extrem würdige Spiele am Sonntag bevor. Nehmt euch besser mal am Montag frei – seid also schlauer als ich – und deckt euch mit Kaffee ein. Ich erwarte nicht weniger als zwei absolute Football-Leckerbissen mit Vorspeise, vier Hauptgängen, Dessert und Gruß aus der Küche. In zwei sehr lauten und kalten (weil offenen) Stadien. Was kann geiler sein?

Bills oder Chiefs, Commanders oder Eagles? Wer löst das Super-Bowl-Ticket?

Läuft aktuell nicht auf seinem Level, doch gewinnt Spiele: Quarterback der Philadelphia Eagles, Jalen Hurts (26). © Mitchell Leff/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Der angeschlagene Eagles-QB Jalen Hurts (26) dürfte am Sonntag ab 21 Uhr die Fingernägel-Knappheit der Fanbase nicht gerade bessern. Schon vor der Verletzung brauchte er zuletzt viel zu lange in der Pocket. Und genau das ist eine Stärke der Commanders, so etwas auszunutzen. Wenn Washington den Druck auf Hurts und auf die O-Line auf dem Rasen installieren kann, dann haben sie extrem gute Chancen, Sand ins Getriebe der NFC-Punkte-Maschine zu kippen. Und gegen Philly das NFC-Finale zu gewinnen. Genau das traue ich ihnen zu. Um 0.30 Uhr (also Montagmorgen) kommt es dann zum Showdown in der AFC. Die Bills sind zu Gast beim Titelverteidiger, den Chiefs. Ich weiß, man wettet nicht gegen Patrick Mahomes (29), dem Quarterback in Kansas City. Ich mache es trotzdem. Den Bills ist es egal, ob es kalt ist. Die sind selbst gekommen, um eiskalt eine offene Rechnung aus der Vorsaison zu begleichen. NFL NFL bleibt bis 2029 in Deutschland! München will weitere Spiele abhalten Die beiden am theatralischsten umfallenden Quarterbacks der Liga können nicht nur Hilfe suchend zu den Schiedsrichtern schauen und Flaggen fordern, sondern auch im richtigen Moment effektiv abliefern. Es wird eine enge Kiste. Und Buffalo hat noch einen Vorteil: Defense. Es ist dieser aufgepeitschten Truppe völlig egal, wann ein Schiedsrichter Flaggen wirft oder nicht: Rückschläge sind für sie nur die Chance auf mehr Anlauf. Doch – es wird hauteng. Höchstens drei Punkte Differenz am Ende würden mich nicht wundern. Sollten meine Tipps stimmen, haben wir im Super Bowl eine Neuauflage von 1991. Ein Retro-Showdown mit zwei Teams, die es sich hart erspielt hätten, dort zu stehen.

