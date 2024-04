Polizei musste Tür aufbrechen: NFL-Profi (†28) liegt tot in seinem Haus

Clifton (New Jersey/USA) - Als seine Angehörigen ihn nicht mehr erreichen konnten, riefen sie die Polizei , die fand ihn tot in seiner Wohnung: In den USA herrscht große Trauer aufgrund des plötzlichen Todes des ehemaligen Offensive Tackle Korey Cunningham (†28).

Verstarb am Donnerstag in Clifton, New Jersey: Der ehemalige NFL-Profi Korey Cunningham (†28). © MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Der einstige NFL-Profi verstarb bereits am Donnerstag, wie seine Ex-Vereine New York Giants und die New England Patriots am Freitag auf X (ehemals Twitter) bekannt gaben.

"Wir sind sehr traurig, vom Tod Korey Cunningham zu erfahren. Er war ein wichtiger Teil des Geistes und der Kameradschaft in der Kabine. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, freunden und Mannschaftskameraden" schrieben die New Yorker.

Wie US-amerikanische Medien berichten, mussten die Polizeibeamten die Tür seines Hauses aufbrechen, als sie bei Cunningham nach dem Rechten sehen wollte. Als sie in die Räumlichkeiten vordrangen, fanden sie den Ex-Sportler tot auf.

Ein Verbrechen schloss die Polizei aus, jetzt muss geklärt werden, warum der Mann in jungem Alter so plötzlich verstarb. 2022 endete seine Karriere in New York jäh. Er hatte einige Zeit mit einer Fußverletzung zu kämpfen, nach einer zweiten Operation bestritt er nie wieder ein Spiel.