Saison-Finale in der NFL: Wer ist in den Playoffs, wer ist raus, wer muss noch alles geben?

Am letzten Spieltag der NFL am kommenden Wochenende geht es für einige Mannschaften noch um Alles oder Nichts. Andere können bereits die Füße hochlegen.

Von Marco Schimpfhauser

USA - Showdown in der National Football League (NFL)! Am Wochenende steht der letzte Spieltag der regulären Saison an – für manche Teams die letzte Chance, noch in die Playoffs zu kommen.

Sind das die beiden Finalisten? Für die Baltimore Ravens (weiß) und die San Francisco 49ers sieht es in dieser Saison sehr gut um ein Super-Bowl-Ticket aus. © Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Die Spieler anderer Mannschaften können sich bereits darauf einstellen, die Playoffs von der Couch aus zu beobachten. Folgende Teams sind nämlich bereits aus dem Rennen um das Super-Bowl-Turnier ausgeschieden: In der Unterliga AFC haben die Denver Broncos (8-8), die Cincinnati Bengals (8-8), die Las Vegas Raiders (7-9), New York Jets (6-10), Tennessee Titans (5-11), die L.A. Chargers (5-11) und die New England Patriots (4-12). In der NFC brauchen sich die Chicago Bears (7-9), New York Giants (5-11), Washington Commanders (4-12), Arizona Cardinals (4-12) und die Carolina Panthers (2-14) keine Hoffnungen mehr machen. NFL Horror-Szene in der NFL: Schiedsrichter verletzt sich schwer am Bein Doch kein Schatten ohne Licht, denn es gibt bereits Teams, die relativ entspannt in den letzten Spieltag gehen können. Sie sind bereits für die Playoffs qualifiziert. In der AFC sind das die Baltimore Ravens (13-3), Miami Dolphins (11-5), Kansas City Chiefs (10-6) und die Cleveland Browns (11-5). In der NFC können die San Francisco 49ers (12-4), Dallas Cowboys, Detroit Lions, Philadelphia Eagles und die L.A. Rams entspannen. Sie kämpfen in erster Linie höchstens noch um eine bessere Position in der Post-Season – und damit um den potenziellen Heimvorteil.

Ravens und 49ers können seit letzter Woche bereits Spieler schonen

Weiter laufen oder fallen? Für die Buffalo Bills (blau) geht es gegen die Miami Dolphins um alles: Sie könnten die Nummer 2 in der AFC werden, oder – im schlimmsten Fall – die Playoffs verpassen. © Timothy T Ludwig / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Die einzigen beiden Teams, die diesen Heimvorteil bis zum Ende der jeweiligen Conference-Meisterschaft – quasi dem Halbfinale vor dem Super Bowl – bereits sicher haben: Die Baltimore Ravens (AFC) und die San Francisco 49ers (NFC). Sie sind in der jeweiligen Unterliga bereits uneinholbar auf Platz 1, haben die erste Playoffs-Woche spielfrei, Heimvorteil und können an diesem Wochenende schon anfangen, angeschlagene Spieler zu schonen und die Hauptakteure zu schonen. Beide werden ohnehin seit Wochen als die Final-Teilnehmer des Super Bowls gehandelt. Alle anderen Teams sind noch – mit unterschiedlichen Chancen – im Rennen um die letzten Playoffs-Plätze. In der AFC gibt es noch drei Teams, die es schaffen können, in der NFC sind noch zwei Tickets zu vergeben. NFL Als Frauenschläger rausgeworfen, jetzt vom selben Klub geehrt Besonders bei den Buffalo Bills liegen Top und Flop sehr nach beieinander. Sie könnten mit einem Sieg über Miami zum zweitbesten Team der AFC werden – oder völlig ausscheiden, wenn sie verlieren und die übrigen Spiele ungünstig ausgehen. Es kommt also auf nahezu alle Partien an. Mannschaften wie die Minnesota Vikings oder die Atlanta Falcons haben beispielsweise nur noch eine theoretische Chance, in die Playoffs zu rutschen. Aber wir wissen ja: In dieser Liga ist nichts unmöglich. Aber zumindest ist einiges sehr unwahrscheinlich. Schauen wir also, was das sagenumwobene (und als scherzhafte Verschwörungstheorie verbreitete) "Script" der NFL für uns bereithält.

Alle Spiele, die im Free-TV und bei Streaming-Diensten zu sehen sind