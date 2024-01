Spielabsage wegen Schnee! Fans monieren Verweichlichung der Gesellschaft: "Spielten früher im Schneesturm"

Buffalo (New York/USA) - Die Fans geben wahrlich alles, um das Stadion der Buffalo Bills von den Unmengen an Schnee zu befreien, damit das NFL-Game gegen die Pittsburgh Steelers stattfinden kann. Das ursprünglich für Sonntag angesetzte Spiel wurde bereits auf Montag (Ortszeit) verschoben. Aber einige Fans fragen sich: Sind wir alle verweichlicht?

Dies ist dem National Weather Service zufolge ein meteorologischer Effekt, bei dem von den großen umliegenden Seen verursachter heftiger Niederschlag auftritt, meistens in Form von Schnee.

Buffalo, die US-amerikanische Grenzstadt nach Kanada an den berühmten Niagara-Fällen, ist dafür bekannt, von sogenanntem "Lake Effect Snow" betroffen zu sein. Eine deutsche Bezeichnung gibt es dafür nicht.

Tom Szczerbowski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Das hat in Buffalo Tradition. Beinahe jährlich kommt es bei den Bills zum Aufruf, doch bitte beim Schneeräumen zu helfen, und es wird gerne geholfen, wie man auf TikTok sehen konnte. Einige hatten sichtlich Spaß dabei.

Konkret schreibt der Fan der Gegner aus Pittsburgh, nur drei Autostunden von Buffalo entfernt, äußerst verärgert: "Bills gegen Colts, 2017. Sie spielen in einem verdammten Schneesturm. Was hat sich bei euch verändert, Buffalo? F**** euch."

Doch ein Fan merkt an: Moment mal, wir haben doch früher auch im Schnee gespielt?

Nein, das ist keine Szene aus Ice Age, sondern ein Bild des "Snow Bowls" 2017. Also ein NFL-Game. (Archivbild) © Brett Carlsen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Tatsache. 2017 ging das Spiel der Buffalo Bills gegen die Indianapolis Colts, in Anlehnung an das NFL-Finale Super Bowl, als Snow Bowl in die Geschichte ein.

Ex-Buffalo-Star Lorenzo Alexander (40) erinnerte sich in The Athletic an diesen denkwürdigen Tag im Dezember:

"Als ich vor dem Spiel auf dem Platz war, konnte ich den Rasen sehen. Als wir zurückkamen, lagen 2 Fuß (61 Zentimeter) Schnee. Die andere Endzone konnte man nicht sehen. Das Schneegestöber drang direkt in Ihre Gesichtsmaske ein. So ein Wetter hatte ich noch nie erlebt."

Warum das Spiel nicht abgesagt wurde, weiß heute keiner mehr so genau. Der 13:7-Sieg der Bills im Highmark-Stadion im Tiefschnee hatte freilich kaum etwas mit American Football zu tun. Aber es hatte sowieso niemand gesehen, weil eine Fernsehübertragung in die Wohnzimmer quasi unmöglich war. Man sah weiß.

Die Bilder, die von diesem Spektakel übrig blieben, sind trotz allem spektakulär und erklären aber auch gleichzeitig, warum eine Verlegung des Spiels sinnvoll war.