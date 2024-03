"Bring mich einfach ins Gefängnis": Super-Bowl-Held sorgt kurz nach Rücktritt für Ärger!

Ein Moment für die Ewigkeit: Malcolm Butler (34, 2.v.r.) schnappt sich das Ei und beendet damit den Super Bowl XLIX. © EPA/ROY DABNER

Wie CBS News berichtet, klickten beim ehemaligen Star-Cornerback bereits am 16. März - also wenige Tage nach seinem endgültigen Rücktritt - die Handschellen. Das habe die Polizei von North Providence im US-Bundesstaat Rhode Island am Dienstag bestätigt.

Demzufolge soll der 34-Jährige gegen drei Uhr morgens mit seinem weißen Mercedes eine Straße blockiert haben. Als ein Beamter sich dem Auto näherte und Butler zur Rede stellte, sei ihm aufgefallen, dass ein strenger Alkoholgeruch vom langjährigen Profisportler ausging.

Außerdem soll der Pro-Bowler von 2015 "heftig geschwitzt" und "extrem undeutlich gesprochen" haben, seine Augen seien darüber hinaus "blutunterlaufen" gewesen.

Auf die Frage, ob er getrunken habe, antwortete der frühere Patriots-Verteidiger demnach so schlicht wie vielsagend: "Bring mich einfach ins Gefängnis!"

Einem Alkoholtest wollte sich Butler laut dem Bericht dann aber weder vor Ort noch später auf dem Polizeirevier unterziehen.

Sein Auto wurde abgeschleppt, der Ex-Athlet kassierte eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer und muss am heutigen Donnerstag vor Gericht erscheinen.