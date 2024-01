Tippspiel zur NFL: Diese Playoffs-Teams könnten das "Super Wild Card"-Wochenende gewinnen

Die Playoffs stehen in der NFL an - und wie alle Football-Fans beginnt das große Diskutieren: Wer kommt weiter? Ein Blick in die Kristallkugel klärt auf.

Von Marco Schimpfhauser

USA - What time is it? Crunchtime! Ja, die Sprüche der 80er-Jahre hallen jährlich zu den NFL-Playoffs in meinen Synapsen wider und wie jedes Jahr ist die Fangemeinde der Ei-Society heiß wie Frittenfett auf die Post-Season und der Super-Bowl-Jagd.

Die Houston Texans empfangen zum Eröffnungsspiel der "Super Wild Card"-Runde die Cleveland Browns (weißes Trikot). © Tim Warner/Getty Images via AFP Da mein aus "Zurück in die Zukunft II" berühmt gewordener Sportalmanach dummerweise nur von 1950 bis 2000 geht, habe ich mir eine magische Kristallkugel bei Wish bestellt und verrate Euch nun, welche der verbleibenden 14 Mannschaften in die nächste Runde kommen. Wenig hellseherische Fähigkeiten braucht man bei den Baltimore Ravens und den San Francisco 49ers, denn die haben noch spielfrei, dank ihrer Tabellenposition. Doch dann geht es bereits ans Eingemachte: Am Samstag wird das "Super Wild Card"-Wochenende mit den Cleveland Browns bei den Houston Texans eröffnet. NFL Playoffs, Baby! Für diese NFL-Teams beginnt jetzt der Kampf um den Super Bowl Diese Partie wird ab 22.30 Uhr in der "Defense wins championships"-Frage zum Beweisstück A. Aber welche Defense rockt härter? Cleveland lässt seine Gegner kaum Yards gewinnen, aber der Knackpunkt: Houston holt sich gerne das Leder für sein Team zurück. Außerdem Heimspiel und Underdog-Rolle. Daher: Tippt auf die Texans, Leute. Against all odds. Nicht um Geld, denn das ist dämlich, aber um die Verpflegung zum nächsten Game Day. Ich erwarte eine richtig enge Kiste, ein knappes "One Score Game", aber am Ende wird die heimische Kulisse jubelnd ihr Team in die nächste Runde brüllen.

Von 28 Grad auf -17 Grad: Miami darf die langen Unterhosen einpacken