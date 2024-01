Tippspiel zur NFL: Diese Teams gewinnen (vielleicht) die Sonntagsspiele der "Super Wild Card"

Mit der Partie Pittsburgh Steelers (schwarzes Trikot) bei den Buffalo Bills startet der Football-Playoffs-Abend am Sonntag für die deutschsprachige NFL-Fangemeinde. © Justin Berl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bereits gestern habe ich Euch verraten, wie die Samstagsspiele ausgehen werden und für wen die Super-Bowl-Jagd gleich am ersten Tag der ersten Runde vorbei sein wird.

Ziehen wir ein Fazit: Texans und Chiefs als Sieger vorhergesagt – Texans und Chiefs sind weiter in den Playoffs. Nennt mich Nostradamus.

Starten wir also mit Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo Bills, die eigentlich um 19 Uhr angesetzt waren – wetter-/sicherheitsbedingt jetzt erst am Montag um 22.30 Uhr starten. Aber mein innerer Monk will die Reihenfolge einhalten.

Kälte-erprobt sind beide Teams – Grüße zu den Dolphins – aber ein großer Faktor könnte hier der Wind werden. Field Goals und lange Pässe liegen hier nicht nur im Talent der Spieler, auch in Petrus' Willen.

Kann man die Stärke eines Teams von einem Spieler abhängig machen? Stichwort: T. J. Watt. Der Linebacker der Steelers ist verletzt – was nicht neu ist. Und daher haben wir eine Statistik.

Mehr als 90 Prozent der Spiele, bei denen auf T. J. Watt verzichtet werden musste, endeten mit einer Niederlage für Pittsburgh. Hinzu kommt der Heimvorteil der Bills.