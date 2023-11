Tragische Nachricht seiner Familie: NFL-Star (†35) der Kansas City Chiefs tot

Devon Wylie (†35) startete seine NFL-Karriere bei den Kansas City Chiefs. © JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Mit einem bewegenden Statement gab das seine Familie auf Facebook bekannt. "Wir wollten diese Nachricht veröffentlichen, damit die Menschen, die Devon kannten und liebten, von seinem Tod erfahren können, denn wir haben nicht die Möglichkeit, in dieser schweren Zeit alle zu erreichen", schreiben sie auf der Plattform.

Es folgten emotionale Zeilen, die den ehemaligen Kicker und Punter der Chiefs umschreiben.

So habe er so viel Liebe in sich getragen und anderen Menschen Freude gegeben. Er habe Leute immer zum Lachen gebracht und die Familie mit "seinen Fußballkünsten, Gitarrenjams, albernen Witzen und Stimmen, Backflip-Tricks, lustigen Scherzen, Star-Wars-Besessenheitsgesprächen, Nächten im Hof" unterhalten. Eine Todesursache ist noch nicht bekannt.

Seine große Karriere startete mal ganz klein an der Granite Bay High School in Kalifornien, wo er sich ein Stipendium für die Fresno State University erarbeitete. Dort lebte, studierte und trainierte er von 2007 bis 2011.

2012 schlug dann seine Stunde in der NFL, er wurde in der vierten Runde von den Kansas City Chiefs gedraftet. Für Aufsehen hatte er beim Scouting Combine gesorgt, als er 40 Yard (rund 37 Meter) in 4,36 Sekunden lief.