Ungeplante Abbuchungen, kein Empfang, falsche Versprechen: DAZN vergrault NFL-Fans

Einige der Probleme: Trotz der Kündigung wurde einigen Nutzern der Gesamtbetrag für das Jahresabo in Höhe von 171,99 Euro abgebucht. Wenn man den Vorgang über den Support rückgängig machen möchte, erhält man - trotz Ankündigung - keine Bestätigungs-Mail.

Unerwarteter Kontoschwund: Trotz Abo-Kündigung beschweren sich mehrere DAZN-Kunden, dass ihnen der Jahresbeitrag abgebucht wurde. © screenshot/privat

Andere beschweren sich, dass versprochene Rabatte nicht berücksichtigt wurden und neuerdings bei dem Bezahlangebot Werbung eingespielt wird.

Zudem sei es PayPal-Usern nicht möglich, die bisher angebotene Ratenzahlung von gut 40 Euro über vier Monate zu aktivieren.

Lediglich wenn man seine Debit- oder Kreditkartennummer weitergeben möchte, sei dies offenbar umsetzbar.

Wer sich neu anmelden möchte, soll ebenfalls keine PayPal-Option angeboten bekommen. Und das sind nur einige der Probleme, denn teilweise soll die Übertragung auch nicht funktionieren.

Außerdem werde das Football-Abo in Höhe von 171,99 Euro pro Jahr nach einem Jahr in ein größeres Abo-Paket für knapp 40 Euro im Monat - also knapp 500 Euro pro Jahr - umgewandelt. Außer, man kündigt zuvor wieder. Oder ändert sich 2024 gar die Einzel-Option?

DAZN hat sich auf eine Nachfrage von TAG24 bislang nicht zu den einzelnen Vorwürfen geäußert. Mehrere User haben bereits angekündigt, sich den Sport nach diesen Vorfällen über das überwiegend kostenfreie RTL-Programm anzusehen.