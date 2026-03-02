Vertrag geplatzt: DAZN verliert vorzeitig Rechte an NFL-Übertragungen

München/USA - Der Sport-Streamingdienst DAZN wird laut Medienbericht keine Live-Spiele der NFL mehr übertragen. Das soll die Profi-Liga entschieden haben.

Der Sport-Streamingdienst DAZN wird für seine regulären Abonnenten keine Spiele der NFL mehr zeigen. © Screenshot/DAZN.de

Laut Informationen von "Bild" besaß die weltbekannte American-Football-Liga ein einseitiges Kündigungsrecht, das nach drei Jahren greift.

Der eigentlich auf fünf Jahre ausgehandelte Vertrag erlaubte dem Sport-Streamingdienst, jede Woche jeweils ein Spiel aus den drei Sonntags-Slots zu zeigen.

Außerdem konnte man das "Monday Night Game" und das "Thursday Night Game" live den DAZN-Abonnenten zeigen.

Auch gab es ein paar weitere Übertragungsrechte wie die deutschsprachige Konferenzschaltung "ENDZN". Nun scheint dieser Deal geplatzt.

Aber Vorsicht, nicht verwechseln: DAZN-Spiele und der "NFL Game Pass" sind zwei verschiedene Produkte. Der Game Pass (GP) läuft auch künftig über die Infrastruktur von DAZN.