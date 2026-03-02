Vertrag geplatzt: DAZN verliert vorzeitig Rechte an NFL-Übertragungen
München/USA - Der Sport-Streamingdienst DAZN wird laut Medienbericht keine Live-Spiele der NFL mehr übertragen. Das soll die Profi-Liga entschieden haben.
Laut Informationen von "Bild" besaß die weltbekannte American-Football-Liga ein einseitiges Kündigungsrecht, das nach drei Jahren greift.
Der eigentlich auf fünf Jahre ausgehandelte Vertrag erlaubte dem Sport-Streamingdienst, jede Woche jeweils ein Spiel aus den drei Sonntags-Slots zu zeigen.
Außerdem konnte man das "Monday Night Game" und das "Thursday Night Game" live den DAZN-Abonnenten zeigen.
Auch gab es ein paar weitere Übertragungsrechte wie die deutschsprachige Konferenzschaltung "ENDZN". Nun scheint dieser Deal geplatzt.
Aber Vorsicht, nicht verwechseln: DAZN-Spiele und der "NFL Game Pass" sind zwei verschiedene Produkte. Der Game Pass (GP) läuft auch künftig über die Infrastruktur von DAZN.
Casual-Zuschauer bleiben bei RTL, intensivere Fans beim Game Pass
Das "Alle Spiele live"-Rundum-sorglos-Paket der NFL - das sich hierzulande wohl alle Bundesliga-Fans auch wünschen würden - bleibt als eigenständiges Produkt mit all seinen Sonderformaten und Optionen von dieser Entscheidung bis 2033 unangetastet.
Wie es weiter heißt, soll die NFL bei dem reinen DAZN-Abo-Deal darum gebeten haben, eine längere Frist zu bekommen als nur bis Ende Februar. Mutmaßlich um den deutschen Pay-TV-Markt besser sondieren zu können.
DAZN hätte dies abgelehnt. Für das Streaming-Portal ein überschaubarer Verlust. Ohnehin mussten sie als Bezahldienst mit den Free-TV-Spielen auf RTL konkurrieren.
Offenbar ist es den meisten zufälligen NFL-Zuschauern relativ egal, welche Partie sie verfolgen. Da hat RTL mit dem kostenfreien Angebot mehr Trümpfe in der Hand.
Intensivere Fans würden ohnehin den Game Pass bezahlen, um neben den Live-Spielen und Zusammenfassungen auch TV-Formate wie "Good Morning Football" oder diverse Filme und Serien aus der NFL-Schmiede sehen zu können. Deutschland gilt nach den USA als größter Markt der Football-Liga.
