Tragischer Tod: NFL-Star (28) stirbt bei schwerem Motorradunfall

Fort Lauderdale (USA) - Er galt als ein großartiger Mensch, der ein offenes Ohr für seine Mitmenschen hatte und ein absolut reines Herz. Umso größer ist die Trauer in der American-Football-Szene über den tragischen Tod eines NFL-Stars .

Alex Collins starb im Alter von nur 28 Jahren bei einem schweren Verkehrsunfall. © Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der ehemalige Runningback der Seattle Seahawks und der Baltimore Ravens erlag am Sonntagabend seinen schweren Verletzungen, die er bei einem tragischen Motorrad-Unfall in Fort Lauderdale in Florida erlitten hatte.

Der 28-Jährige soll dabei mit seiner Maschine in die Fahrerseite eines SUV gekracht sein, der nach links abbiegen wollte. Dabei soll der Körper des Athleten nach Informationen von ESPN die Fensterscheibe durchschlagen haben und so im Inneren des Autos gelandet sein.

Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des einstigen NFL-Spielers feststellen.

"Alex wurde von seiner Familie und seinen Freunden sowie von Unterstützern aus der ganzen Welt geschätzt. Alle, die ihn wirklich kannten, können seine Tatkraft, Entschlossenheit und überlebensgroße Persönlichkeit bestätigen", sagte die Familie laut ESPN in einem Statement.