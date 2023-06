Basketball-Vizemeister bekommt neuen Trainer: Er wechselt von direktem Rivalen nach Bonn

Roel Moors (44) hatte seinen Trainer-Job in Göttingen vor seinem Wechsel nach Bonn an den Nagel gehängt. © Swen Pförtner/dpa

Der Belgier unterschrieb einen Vertrag bis 2025, wie die Bonner am Montag mitteilten.

Moors trainierte zuletzt drei Jahre lang den Bundesliga-Rivalen BG Göttingen und führte die Niedersachsen in der abgelaufenen Saison ins Playoff-Viertelfinale. Die Göttinger hatte er danach auf eigenen Wunsch verlassen.

Bei den Telekom Baskets wird er Nachfolger von Erfolgstrainer Tuomas Iisalo (40). Der 40-jährige Finne hatte die Mannschaft zur Saison 2021/22 übernommen.

Unter seiner Regie holten die Bonner in der vorigen Saison den Titel in der Champions League und erreichten die Endspiele um die Meisterschaft. Dort setzte sich dann aber ratiopharm Ulm durch.

Für Moors ist es in der Bundesliga bereits die dritte Trainerstation, er war auch schon in Bamberg tätig. "Er ist ein guter Rekrutierer und kann langfristig planen, was für uns sehr wichtig ist. Zudem bringt er jede Menge Europa- und BBL-Erfahrung mit", sagte Baskets-Sportdirektor Savo Milovic (37).