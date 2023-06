Heute vor zwei Wochen lag er tot in seinem Zimmer: Ulmer Basketballer widmen ihm den ersten Titel!

Kapitän Thomas Klepeisz (31, l.) und Nicolas Bretzel (24, r.) tragen das Porträt des langjährigen Betreuers Andreas Klee (†59) durch die Arena. © Stefan Puchner/dpa

Am Freitag krönte sich der absolute Underdog zum neuen Deutschen Meister in der easycredit Bundesliga. In Finalspiel vier setzte sich die Mannschaft von Headcoach Anton Gavel (38) überraschend gegen Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn (74:70) durch.

Viele Tränen flossen in der Arena vor Freude, einige weinten aber auch in Gedanken an ihren "Andi", der am 3. Juni tot in seinem Dienstzimmer auf dem Campus der Ulmer aufgefunden worden war.

Einen Tag zuvor war er noch dabei, als die Mannschaft am 2. Juni mit dem Sieg über den FC Bayern München ins Finale eingezogen war.

Mit dem ersten Titeltriumph der Vereinsgeschichte wäre für Andreas Klee ein absoluter Traum in Erfüllung gegangen. Denn von Tag eins an war er beim Ulmer Basketball-Projekt dabei, ganze 22 Jahre gab er für den Klub im wahrsten Sinne des Wortes sein letztes Hemd.

Da er früher auch den Mannschaftsbus fuhr, wurde er bis zu seinem Tod von allen nur "Kutscher" genannt.