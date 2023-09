Basketball-Prominenz in der Bundesliga: NBA-Star wechselt zum FC Bayern!

München - Was für ein Coup! Mit Serge Ibaka (33) konnte die Basketball -Abteilung des FC Bayern am heutigen Samstag einen der aufsehenerregendsten Transfers der Bundesliga-Geschichte verkünden. In München wird der Ex-NBA-Star künftig an der Seite dreier frischgebackener Weltmeister spielen.

Serge Ibaka (33) ist in der NBA vor allem für seine spektakulären Blocks und Dunks berüchtigt gewesen. © Montage: Kevin C. Cox / AFP, Stacy Revere / AFP

"Serge Ibaka the Shot-Blocker" nannten sie den kongolesisch-spanischen Basketballer einst in der NBA, der mit Abstand stärksten Basketball-Liga der Welt.

Nun wechselt der Flügelspieler nach München! "Knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart haben die Bayern-Basketballer ihren Kader vorerst komplettiert, und das spektakulär", heißt es in einer Mitteilung vonseiten des FC Bayern. "Der langjährige NBA-Center und -Power Forward Serge Ibaka, 33, in tragender Rolle Champion 2019 mit den Toronto Raptors, hat beim deutschen Pokalsieger einen Vertrag für die kommende Spielzeit unterschrieben."

Seit einigen Tagen hatte es Berichte gegeben, Ibaka könne in die Bundesliga wechseln. So richtig glauben konnte das aber kaum jemand - schließlich hätte der 33-Jährige vermutlich auch in der NBA noch einen neuen Vertrag bekommen, auch wenn er bei seinem Ex-Team, den Milwaukee Bucks, zuletzt nur noch Rollenspieler war.

Gut möglich, dass die Münchner für das "2,08 Meter große Kraftpaket" einen der am höchsten dotierten Verträge der Basketball-Bundesliga-Geschichte auf den Tisch legten. Zu dem genauen Umfang des Gehaltspakets äußerte sich der Verein allerdings nicht.

"Für mich ist es ein Privileg, dass ich mich diesem historischen, weltweit bekannten Sportverein anschließen kann, damit auch das Basketballteam an die europäische Spitze gelangt. Ich hatte eine lange NBA-Karriere, doch dieses neue Kapitel gehe ich mit sehr viel Enthusiasmus an - ich habe noch sehr viel Feuer in mir und liebe das Spiel", ließ Ibaka nach des Bekanntwerdens seines Transfers verlauten.