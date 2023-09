Transfer-Hammer! Dieser NBA-Star soll in Deutschland unterschrieben haben

München - Deutschland ist Weltmeister , der Hype um den Titelgewinn der Basketballer war am Sonntag riesengroß. Doch wie lange hält das entfachte Fieber an? Und können die Bundesliga-Vereine ihre Stars aus dem eigenen Land halten?

Serge Ibaka (33, r.) holte mit den Toronto Raptors 2019 den NBA-Titel. © Nick Wass/AP/dpa

Issac Bonga (23) und Andreas Obst (27) sind zwei der Leistungsträger des DBB-Teams, die beim FC Bayern München unter Vertrag stehen.

Der Klub bastelt offenbar aktuell an einem Monster-Transfer. Denn laut Informationen eines bekannten Basketball-Journalisten und Kenner der Szene soll Serge Ibaka (33) bereits einen Jahresvertrag mit dem Klub unterschrieben haben.

Das schrieb Marc Mundet am späten Mittwochabend auf "X" und löste damit eine wahre Euphorie-Welle bei den deutschen Basketball-Fans aus.

Ein echter NBA-Star in der easycredit-BBL? Das wäre ein absoluter Hammer. Der Center stammt aus dem Kongo, startete seine Karriere 2007 in Spanien. 2009 gelang ihm der Sprung über den großen Teich zu den Oklahoma City Thunder, wo er bis 2016 blieb, 2011 aber an Real Madrid verliehen war.