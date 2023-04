Zwei Siege binnen vier Tagen: Baskets Bonn bleiben BBL-Spitzenreiter

Bonn - Auch nach dem vorzeitigen Erreichen der Play-offs der Basketball-Bundesliga (BBL) bleiben die Telekom Baskets Bonn in der Erfolgsspur. Am Wochenende gab es den 17. Pflichtspiel-Sieg in Serie.

Wieder einmal hat Topstar TJ Shorts II (25) die Telekom Baskets Bonn zum Erfolg in der Basketball-Bundesliga geführt. Der mazedonische Nationalspieler legte beim 76:66 gegen die Veolia Towers Hamburg 21 Punkte und neun Assists auf und schnupperte am nächsten Double-Double.

Bereits am vergangenen Mittwoch waren die Telekom Baskets Bonn durch einen Blowout-Sieg im Nachholspiel des 18. Spieltags gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg zurück an die Tabellenspitze gesprungen, die sie nun gegen Hamburg verteidigen konnten.

"Wir haben vereinzelt gute Situation kreiert, aber dann lief immer etwas schief. Am Ende haben wir durch unsere Verteidigung und unser kluges Offensiv-Spiel dann trotzdem gewonnen. Das freut mich natürlich. Ich hatte vielleicht zum ersten Mal in dieser Saison das Gefühl, dass wir nicht zu 100 Prozent fokussiert waren. Aber die Jungs haben bis zum Ende großartig gekämpft und haben einen weiteren wichtigen Sieg geholt", resümierte der finnische Cheftrainer der Baskets.

Am kommenden Mittwoch (20 Uhr) sind die Bonner dann in der Champions League gefordert. Nach dem erstmaligen Einzug ins Viertelfinale ist der französische Spitzenklub Straßburg IG im Telekom Dome zu Gast. "Wir haben am nächsten Mittwoch ein sehr wichtiges Spiel in der BCL gegen SIG Strasbourg. Da kann ich verstehen, dass sich die Gedanken bereits darum kreisen", so Iisalo.

Das Rückspiel steigt dann am Dienstag, dem 11. April um 20 Uhr in Straßburg.