Basketball-Hype nach deutschem WM-Triumph: Free-TV-Sender vor NBA-Hammer!

Unterföhring - Der sensationelle WM-Triumph der deutschen Basketballer hat hierzulande eine Welle der Begeisterung ausgelöst, aber wer beispielsweise DBB-Kapitän Dennis Schröder (30) auch in der NBA zaubern sehen will, musste bislang ein teures Abo beim Bezahl-Streamingdienst DAZN abschließen. Das soll sich künftig ändern.

Nach dem WM-Sieg befindet sich Dennis Schröder (30) derzeit mit seinen Toronto Raptors im Trainingslager. Können die deutschen Fans den DBB-Kapitän bald im Free-TV bewundern? © Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa

Nach Informationen der Bild-Zeitung sicherte sich der Free-TV-Sender ProSieben MAXX zumindest einen Teil der Übertragungsrechte und wird in der anstehenden Saison jeden Sonntag ein Duell der US-amerikanischen Eliteklasse live ausstrahlen.

Demnach soll der Coup bereits in der kommenden Woche offiziell verkündet werden, die neue Spielzeit in der NBA beginnt dann am 24. Oktober.

Während die meisten Partien der Profiliga aufgrund der Zeitverschiebung in Deutschland erst zu sehr später Stunde laufen, beginnen die sonntäglichen Begegnungen schon früher, um auch die europäischen Zuschauer mit ins Boot zu holen. Los geht es bei uns um 19 oder 21 Uhr.

Damit präsentiert ProSieben MAXX die NBA-Spiele nicht nur zur besten Sendezeit, sondern auch in direkter Konkurrenz zur NFL. Die Unterföhringer hatten die Rechte an der US-amerikanischen Football-Liga bei der Vergabe im vergangenen Jahr an RTL verloren.

Zum absoluten Quotenhit wurde die boomende Sportart bei der neuen TV-Heimat allerdings noch nicht. Zuschauer und Marktanteil bewegen sich in etwa im Rahmen des Vorgängers.