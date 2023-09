Drama bei der Basketball-WM: Dieser Star verliert nach Foul seine Niere

Nach einem Foul von Nuni Omot (28, l.) verlor Serbiens Basketball-Star Boriša Simanić (25) eine Niere. © IMAGO / VCG

Im dritten Vorrunden-Spiel gegen den Südsudan waren im vierten Viertel nicht einmal mehr zwei Minuten zu spielen, als ein folgenschweres Foul den Power Forward traf.

Der Gegner befand sich gerade im Angriff, unter dem Korb kam es beim Stand von 106:78 für Serbien zu Kämpfen um den Ball. Nuni Omot (28) wollte diesen verteidigen, fuhr dabei kurzzeitig seinen linken Ellenbogen gegen Simanić aus und traf ihn in der Nierengegend.

Der Serbe stütze die Hände auf seinen Knien ab, stand nach vorn gebeugt auf dem Feld. Doch nach einigen Sekunden richtete er sich wieder auf. Omot entschuldigte sich.

Anschließend wurde der Power Forward nicht mehr eingesetzt. Wie der serbische "Telegraf" jetzt berichtet, spielten sich nach dem Match dramatische Tage ab.

Simanić wurde nach der Begegnung, die sein Land am Ende mit 113:85 gewann, ins Krankenhaus gebracht. Er wurde an der Niere operiert, alles schien erst einmal in Ordnung. Doch nach dem Eingriff kam es zu Komplikationen, der Spieler erlitt starke Blutungen.