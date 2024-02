Titans aktuell "nicht smart genug, um zu gewinnen!"

Neuzugang Casey Benson (28) soll Abhilfe schaffen . "Er hätte ein bisschen mehr Ruhe reingebracht. Denn in den letzten Wochen hatten Daniel Kirchner und Koen Sapwell Probleme, weil sie nicht in ihren gewohnten Gefilden unterwegs sind", erklärt der Titans-Coach.

Besonders schwer wiegt der lange Ausfall vom "wichtigsten Mann" Grayson Murphy (24). "Das gehört zum Sport, der Kader ist so gebastelt, dass alle was kompensieren sollten. Machen wir aber nicht durchgängig, und dann verlierst du halt Spiele."

Schlechte Voraussetzungen, denn Mittwochabend steht bereits das nächste Spiel in Münster an. Die Uni Baskets belegen derzeit zwei Plätze vor Dresden den letzten Play-off-Rang-acht.

"Wir sind noch in soliden Gewässern, nur gerade nicht smart genug, ein Spiel zu gewinnen", erklärt Titans-Coach Fabian Strauß (30).

Das Problem: Am Sonntag fehlte noch das Arbeitsvisum von der Arbeitsagentur. Das konnte nach der Verpflichtung am Freitag nicht mehr ausgestellt werden. Bleibt nur zu hoffen, dass der Amtsschimmel einen Einsatz in Münster nicht auch noch verhindert.